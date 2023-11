Noboa recibió su credencial de presidente electo en Ecuador y prometió fuerte lucha anticorrupción

El empresario Daniel Noboa recibió hoy la credencial que lo acredita como presidente electo de Ecuador, en un acto en el que adelantó que en su lucha contra la corrupción tocará “fibras sensibles de grupos de poder” y vaticinó por eso que habrá “una reacción”.

"Vamos a tocar fibras sensibles de grupos de poder, de grupos que han estado enquistados con corrupción en el Estado por décadas", dijo Noboa, que asumirá al frente del Palacio de Carondelet la próxima semana.

El empresario, que con 35 años será el presidente más joven en la historia del país, dio por hecho que "va a haber una reacción, va a haber también una reacción de organizaciones criminales” con las que no se tendrá “tolerancia en su accionar".

Ecuador afronta una guerra por el poder del narcotráfico entre numerosas bandas vinculadas con carteles mexicanos y colombianos, una situación que empeoró notoriamente los índices de crímenes y llevó los enfrentamientos a las cárceles, sedes habituales de masacres.

En las calles, las disputas llegaron a que se encuentren cuerpos desmembrados y colgados de puentes al estilo del narco mexicano. Entre 2018 y 2022, los homicidios se cuadruplicaron, hasta alcanzar el récord de 26 por cada 100.000 habitantes.

Tras ganar el balotaje del 15 de octubre a la candidata correísta Luisa González, Noboa recibió la credencial de presidente de parte de la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en un acto protocolar celebrado en Quito.

"Nuestro país tiene al presidente ecuatoriano más joven de la historia reciente, así como casi 30 años después tenemos a la segunda mujer en ser electa para el cargo de vicepresidenta", destacó Atamaint.

En la fórmula, a Noboa lo escoltó la también empresaria Verónica Abad, de 46 años.

"Soñamos con un país sin corrupción, con más seguridad", manifestó Atamaint

Los medios quiteños coincidieron en remarcar que Noboa estuvo por demás serio y parco durante todo el acto, en el que insistió en que debe haber “cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la gente que traiciona a su país al querer boicotear la labor de su presidente violando la Constitución".

La frase pareció un mensaje a la oposición, que controlará la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), aunque habrá una fuerte dispersión de bancas.

El oficialismo tendrá 14 escaños de 137, pero ayer se anunció un acuerdo con la correísta Revolución Ciudadana y los socialcristianos al menos para definir autoridades del cuerpo legislativo.

"Empezamos con un 2,4% de aprobación y ahora estoy parado al frente de ustedes como presidente", resaltó Noboa en la ceremonia, a la que asistieron miembros del cuerpo diplomático y sus colaboradores designados, entre ellos la futura canciller, Gabriela Sommerfeld.

Y subrayó que “la única línea roja es que no hay líneas rojas para dialogar, pero sí en el accionar”.

El empresario, hijo del hombre más rico del país -el magnate Álvaro Noboa, cinco veces candidato a la presidencia-, completará hasta mayo de 2025 el mandato de Guillermo Lasso, después de que éste disolviera en mayo el Parlamento y convocara elecciones anticipadas cuando enfrentaba un juicio político.

El acto de hoy fue en el Teatro Nacional Sucre, en el centro histórico de Quito, y fue el primero que compartieron Noboa y Abad desde la segunda vuelta. (Télam)