Noboa, sobre el combate contra el narcotráfico en Ecuador: "se acabaron los gobiernos tibios"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó hoy que en el país "se acabaron los gobiernos tibios", una advertencia dedicada a las bandas del narcotráfico que en las últimas horas han producido hechos de violencia y terror para la sociedad.

"Vivimos un momento muy duro", evaluó Noboa en declaraciones que recoge el diario quiteño Primicias en el tercer día de la crisis que vive el país por los asaltos y homicidios cometidos por delincuentes de diferentes bandas criminales que han causado 10 muertos y al menos 70 detenidos.

Agregó que "esta ola de violencia no es un accidente", sino que se dio cuando "estábamos empezando a aplicar nuestro plan de seguridad".

El mandatario fue terminante al asegurar que "consideraremos también a los jueces y fiscales que apoyen a estos grupos terroristas, como parte de esos grupos", advertencia que también tuvo como destinatarios a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas "que traben cualquier operativo".

"Todo grupo terrorista se ha convertido en un objetivo militar", dijo el también comandante de las Fuerzas Armadas.

Ante una pregunta sobre si Ecuador se encuentra en guerra, respondió: "prácticamente sí, estamos en un conflicto armado, no internacional, estamos luchando por la paz, contra grupos terroristas".

Sobre los presos que tienen secuestrados a agentes penitenciarios, advirtió: "estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos terroristas", y aclaró que no podrán presionar ni doblegar al Gobierno.

"Estamos haciendo lo posible y lo imposible para traerlos a todos sanos y salvos (a los penitenciarios secuestrados), pero no podemos parar la guerra por eso, porque el Estado está en guerra en todas las provincias".

Noboa enfrenta su primera crisis carcelaria con al menos 135 guardiacárceles retenidos.

Además, el presidente aclaró que mañana seguirán los planes del Ejecutivo de arrancar la construcción de las dos nuevas cárceles de máxima y supermáxima seguridad.

Detalló que el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, le confirmó que su país presentará un paquete de asistencia para colaborar con los planes de seguridad del Ejecutivo.

"Todos estos grupos terroristas son objetivos militares y si quieren resistirse (…) sean valientes, peleen contra los militares, de frente", enfatizó.

