Nuevo golpe contra Trump: corte federal no le reconoce inmunidad frente a delitos electorales

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump no goza de inmunidad por los supuestos delitos cometidos durante su mandato para subvertir el resultado de las elecciones de 2020, dijo hoy una corte federal de apelaciones.

La sentencia representa un duro revés para la defensa de Trump, clave en el caso por supuestamente intentar cambiar el resultado de las elecciones de 2020 que lleva adelante contra el expresidente el fiscal especial Jack Smith.

El expresidente -gran favorito de las primarias presidenciales republicanas- había argumentado que el motivo por el cual Smith lo acusó formaba parte de sus funciones oficiales como presidente y que, por lo tanto, lo exoneraban de la responsabilidad penal.

"Por el propósito de esta causa penal, el expresidente Trump se convirtió en ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pueda haberlo protegido mientras servía como presidente ya no lo protege de esta acusación", escribió la corte, citada por la cadena CNN.

Trump había defendido el 9 de enero pasado su derecho a la inmunidad penal como expresidente frente a un tribunal de apelaciones en Washington.

"Creo que lo hicimos bastante bien. Creo que es muy injusto cuando un opositor político es procesado por el Departamento de Justicia de (el actual presidente Joe) Biden. Están perdiendo en todas las encuestas", dijo Trump en aquella oportunidad al salir de la corte.

El magnate asistió a la corte federal de apelaciones de Washington que examinaba su pedido de inmunidad penal como expresidente -y que hoy le falló en contra-, cinco meses después de haberse declarado "no culpable" de alterar los resultados de las elecciones de 2020 que perdió frente a Biden.

El expresidente se enfrenta a cuatro cargos por conspirar contra Estados Unidos; por impedir que el Congreso certifique los resultados recogidos en las urnas; por conspirar contra el derecho al voto, así como por su intento de obstruir la certificación de las actas.

Trump quiere aplazar sus diversos procesos penales lo máximo posible y de poder ser hasta después de los comicios de noviembre, que se espera que sean una revancha entre él y Biden.

El fiscal Jack Smith había pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que tratara de forma acelerada la demanda de inmunidad, evitando el tribunal federal de apelaciones con el fin de mantener la fecha de marzo para el juicio.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora de 6-3, denegó el pedido de Smith. (Télam)