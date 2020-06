Nuevo vídeo muestra el momento más dramático de la detención y muerte de George Floyd

Tres semanas después de la muerte de George Floyd a manos del policía Derek Chauvin en Estados Unidos, el abogado de la familia del fallecido publicó un nuevo video de la trágica detención. En las imágenes se observa al hombre afroamericano inconsciente, mientras varios testigos ruegan a los policías que le tomen el pulso

“Advertencia: esto es más que perturbador, incluso más difícil de ver que el primer video”, alertó en sus redes sociales el abogado, experto en derechos civiles, Ben Crump.

En el video se puede ver a la gente pidiendo al agente Thou Thao, quien se encuentra actualmente detenido por el asesinato, que ayudara a George Floyd. “Vas a dejar que mate a este hombre” le reclamaban las personas que fueron testigos de lo que ocurría mientras Chauvin tenía su rodilla en el cuello de Floyd.

“¡Comprueben el pulso!”, se escucha que grita un hombre. “Van tres minutos y no se ha movido”.

“¿Acaban de matarlo?”, preguntó otra testigo al borde de llanto.

“Hermano, ni siquiera se está moviendo. ¡Quítate de su puto cuello! ¡Quítate del cuello! ¿Vas a dejar que mantenga su mano sobre el cuello? Eres un perro, hermano”, dice otro.

NEW VIDEO OF #GEORGEFLOYD’S MURDER! Beyond disturbing, even harder to watch than the 1st video. “You’re going to let him kill that man in front of you?” Thao stood guard as Chauvin KILLED George ... while bystanders tried to save his life (Full video: https://t.co/bog11TZcDt) pic.twitter.com/coNI2oIb8l

— Ben Crump (@AttorneyCrump) June 14, 2020