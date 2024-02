ONG pidieron a España que interceda por la activista hispano-venezolana presa en Venezuela

Con una cadena humana y al grito de "¡libertad!", decenas de activistas se manifestaron hoy frente a la embajada de España en Caracas para pedir a ese país que interceda por la activista Rocío San Miguel, que tiene nacionalidad venezolana y española y fue detenida por las autoridades de Venezuela, que la acusan de "terrorismo".

Los manifestantes -que vestían remeras negras con el mensaje "cierren los centros de tortura"- se unieron para gritar los nombres de otros a los que consideran presos políticos.

"La cara más representativa es Rocío, pero pedimos por todos los presos políticos", dijo a la prensa la coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, Lexys Rendón.

"Es un llamado a la embajada para que interceda por Rocío, por su familia, pero también por los derechos y las garantías y las libertades de todos y todas las venezolanas", agregó tras reunirse con el embajador de España en Venezuela, Ramón Santos Martínez, quien por su parte no hizo declaraciones a los medios.

"No hay elecciones libres con presos políticos, liberen a todos los presos políticos", rezaba un cartel en referencia a los comicios presidenciales previstos para este año en una fecha aún por definir, según la agencia de noticias AFP.

Las ONG venezolanas que participaron de la protesta le entregaron una carta a la misión diplomática española en Caracas en la que pidieron "su intervención" ante lo que consideran es una detención que viola los derechos fundamentales de la activista.

El sábado, el canciller español, José Manuel Albares, conversó con su homólogo venezolano, Yván Gil, para tratar la situación de San Miguel, según fuentes de la cancillería española citadas por la agencia Europa Press.

San Miguel fue detenida por agentes de inteligencia el 9 de este mes en el aeropuerto internacional de Caracas junto a su hija y simultáneamente con otros cinco familiares, y estuvo desaparecida más de 55 horas, hasta que el Gobierno reconoció que la había arrestado.

Salvo su exesposo, el coronel retirado Alejandro Gonzales -que, como ella, quedó alojado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)-, los demás parientes fueron excarcelados pocos días después, aunque con restricciones a sus libertades.

La semana pasada, el fiscal general, el oficialista Tarek Saab, dijo que San Miguel estaba "vinculada de manera directa" con una de las cinco conspiraciones que Maduro dijo el mes pasado que su Gobierno había desbaratado el año pasado.

Saab acusó entonces a San Miguel de los delitos de "traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros", y ayer mostró a la prensa mapas hallados en la casa de la activista que, según él, prueban su participación en el complot y según el abogado Joel García son de la época en que ella daba clases en las escuelas de guerra de tres de las fuerzas armadas.

Abogada de 57 años y presidenta de la ONG Control Ciudadano, especializada en el seguimiento de asuntos militares, San Miguel es además defensora de los derechos humanos y una de las analistas políticas más respetadas en Venezuela.

Crítica de los gobiernos de Maduro y del antecesor de este, Hugo Chávez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó en 2012 medidas cautelares de protección a ella y a su hija.

En 2004, San Miguel fue despedida de un cargo en el Consejo Nacional de Fronteras en el contexto de las represalias gubernamentales a ciudadanos que habían firmado para solicitar un referendo revocatorio de Chávez.

Por ese motivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado venezolano a reparar a San Miguel y otras personas que perdieron sus trabajos por motivos similares, y el 1 de este mes exhortó a Caracas a que cumpliera esa sentencia.

García dijo ayer que a San Miguel todavía no le habían permitido formalizar ante los tribunales la designación de sus defensores y que temía que antes de que se cumpliera ese trámite se venciera el plazo legal para apelar las acusaciones.

En Venezuela había 263 opositores presos (entre ellos, 147 militares y 19 mujeres), según el último balance de la ONG especializada Foro Penal, publicado la semana pasada. (Télam)