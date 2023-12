ONU advierte que inundar túneles de Hamas en Gaza tendría "graves impactos" para los DDHH

La ONU advirtió hoy que la inundación por parte de Israel de los túneles del movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza podría tener "graves consecuencias" para los derechos humanos, algunas de ellas a largo plazo, después de que trascendiera información al respecto en medios internacionales.

"Estamos preocupados por una serie de impactos adversos sobre los derechos humanos, algunos de los cuales son a largo plazo, por el bombeo de grandes cantidades de agua salada bajo tierra", dijo el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Jeremy Laurence.

Las declaraciones de Laurence llegan después de que el diario The Wall Street Journal revelara este martes que Israel había instalado sistemas de bombeo cerca de un campo de refugiados en Ciudad de Gaza que podrían inundar con agua de mar los pasadizos subterráneos de Hamas.

Laurence subrayó que, según las leyes de la guerra, cada ataque debe justificarse por motivos de necesidad, precaución y proporcionalidad militares y no debe causar daños excesivos a civiles ni a bienes de carácter civil, informó la agencia de noticias Sputnik.

El portavoz también precisó que un ataque no debe destruir instalaciones esenciales para la supervivencia de la población civil, y agregó que una embestida no puede realizarse donde se puedan esperar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente.

La semana pasada, el teniente general de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, aseguró que podría ser "una buena idea" la posibilidad de inundar con agua de mar los túneles que Hamas tiene construidos a lo largo de la Franja de Gaza.

"Estamos viendo mucha infraestructura subterránea en Gaza, sabíamos que habría mucha; parte del objetivo es destruir esta infraestructura", dijo Halevi en conferencia de prensa.

Halevi comentó que Israel tiene "varios medios" para hacer frente a los túneles y, si bien no quiso dar "detalles concretos", aseguró que "incluyen explosivos para destruir y otros medios".

Por su parte, la coordinadora humanitaria de la ONU en los territorios palestinos, Lynn Hastings, dijo esta semana que, de producirse la inundación de los túneles de Gaza, causaría "graves daños" a la ya comprometida estructura de agua y saneamiento, pondría en peligro el "muy frágil" ecosistema de la Franja y crearía un riesgo de derrumbe de edificios y carreteras.

La nueva espiral del conflicto entre Israel y Hamas se desató por el ataque sorpresa que el grupo lanzó el 7 de octubre sobre territorio israelí, donde asesinó a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y secuestró a unas 240, entre ellos una veintena de argentinos.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre en el enclave palestino que provocó la muerte de más de 18.600 personas, la mayoría civiles, y dejó más de 50.000 heridos. (Télam)