Oposición chilena critica propuesta de una mesa de diálogo con todos los grupos mapuches

La oposición chilena criticó hoy una propuesta realizada por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), Consuelo Contreras, de realizar una mesa de diálogo para terminar con la violencia en el sur del país con participación de todos los grupos mapuches, incluyendo los señalados como responsables de los hechos.

En una entrevista con el diario local El Mercurio, Contreras dijo que "hay que establecer una suerte de tregua y hacer un alto en las acciones de violencia" causada por una disputa territorial en las regiones del Biobío y La Araucanía que conforman la denominada Macrozona Sur.

Al dar a conocer su propuesta, la directiva del ente independiente aclaró que habría que establecer "ciertas condiciones", como que durante el período de diálogo "no se pueden realizar acciones violentas, porque eso quebraría la mesa de acuerdos inmediatamente".

Además, subrayó que "entre más gente se siente" en la mesa de conversaciones "más fácil va a ser alcanzar el objetivo, que es que las personas vivan con dignidad", al defender la participación de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una de las principales agrupaciones mapuches radicales y señalada por las autoridades como responsable de la violencia.

Ese plateo de Contreras generó críticas desde la oposición al Gobierno.

El diputado Mauricio Ojeda (Independiente-Republicano) calificó de "tremendamente difícil" el hecho de poder "sentarse a conversar con organizaciones que sean de carácter terrorista" y lo comparó con "sentarse a conversar, por ejemplo, con los narcos, con criminales".

En tanto, el diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado consideró que la propuesta de Contreras trivializa el "terrorismo como si fuera un juego de niños" e instó a la directora del INDH a "retractarse de semejante idea".

Por su parte, el diputado de la pinochetista Unión Demócrata Independiente, Henry Leal, no sólo rechazó la idea, sino que también instó al presidente Gabriel Boric a descartarla, al señalar que "el Estado de Chile no puede sentarse a la mesa a dialogar con terroristas".

Desde el INDH dicen que remitieron planes similares a al menos los últimos tres gobiernos, sin haber logrado la respuesta esperada.

"Todavía no ocurre lo que nosotros creemos que tiene que ocurrir, que es que tiene que haber un diálogo de alto nivel, en que primero tienen que estar sentados a la mesa todos, absolutamente todos", dijo la titular del organismo.

"Nos guste o no nos guste su posición, tienen que estar todos, y quien dirija el diálogo desde el Ejecutivo o desde la administración tiene que ser alguien que tenga mucho poder político, debe tener un mandato político amplio, de manera de poder llegar a acuerdos", insistió Contreras.

A mediados de junio pasado se lanzó la "Comisión por la Paz y el Entendimiento", propuesta a finales del año pasado por el presidente Boric y que está conformada por ocho personas, con el fin de alcanzar acuerdos.

En la agenda de esta Comisión, según la web del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, figura el poder "determinar la demanda real de tierras de las comunidades mapuche, proponer mecanismos concretos y diversos de reparación".

La CAM es una organización paramilitar radical activa desde hace 26 años que se ha adjudicado múltiples ataques incendiarios a maquinarias forestales, robo de madera, entre otros, y es liderada por Héctor Llaitúl su vocero o werkén.

Desde finales de 2021, bajo el mandato de Sebastián Piñera, la Macrozona Sur de Chile se encuentra bajo Estado de Excepción Constitucional, una medida que implica la presencia conjunta de las policías chilenas (Carabineros y Policía de Investigaciones) y el Ejército para frenar los actos de violencia.

El conflicto en esta zona del país lleva décadas y se debe a una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los pueblos originarios. (Télam)