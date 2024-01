Oposición de Bangladesh convoca a dos días de protestas contra el Gobierno y exige repetir comicios

El Partido Nacional de Bangladesh (BNP), la principal formación opositora del país, convocó hoy a dos días de protestas para exigir que se celebre cuanto antes una repetición de los comicios del sábado, horas después de que la Comisión Electoral confirmara la victoria de la primera ministra, Sheikh Hasina, que fue reelecta para un quinto mandato.

El partido de Hasina, "la Liga Awami ganó la elección", obteniendo una holgada mayoría absoluta con 223 escaños, declaró Moniruzzaman Talukder, secretario adjunto de la Comisión Electoral, citado por la agencia de noticias AFP.

En tanto, el BNP y una decena de partidos opositores boicotearon los comicios del sábado por considerar que se desarrollaban en un clima "fraudulento" y sin garantías democráticas.

Además, aseguraron ahora que la repetición electoral es necesaria dado el "rechazo" de la sociedad a unos comicios que han registrado tan solo un 40 por ciento de participación, la mitad que en las elecciones de 2018.

Así, solicitaron el rechazo de los resultados emitidos hasta el momento y la cancelación total del proceso electoral, además de la dimisión de la primera ministra, a la que acusan de socavar los derechos y libertades de los ciudadanos, informó la agencia de noticias Europa Press.

También instó a dos días de protestas para mañana y miércoles.

"La gente de este país ha rechazado de forma unilateral y espontánea las elecciones de este fin de semana", señaló Abdul Moyin Jan, alto cargo del BNP, en declaraciones al diario The Daily Star.

No obstante, agradeció a todos aquellos que rechazaron los comicios y no acudieron a votar.

En este sentido, aseveró que el Gobierno fracasó a la hora de facilitar el acceso a los colegios electorales.

"No ha habido votación ni elecciones el 7 de enero. Lo que ha sucedido es un robo y un fraude", ha dicho.

La oposición volvió a reivindicar la celebración de nuevos comicios con la supervisión de un gobierno de transición, como se hacía hasta 2011, cuando el Tribunal Supremo falló que este sistema era inconstitucional.

Por su parte, el ministro de Exteriores del país, Abdul Momen, defendió las elecciones y señaló que los comicios se realizaron de forma "transparente, libre y justa" y "sin intervención" alguna.

El funcionario agradeció a la Comisión Electoral de Bangladesh por tomar medidas "contundentes" contra los saboteadores.

"No se ha producido una votación falsa ni ha habido violencia. Ha sido un proceso justo, libre, transparente y creíble", apuntó y resaltó que a pesar de las amenazas, "la gente ha salido de casa y ha ido a votar".

El ministro afirmó a su vez que Hasina, que llegó al poder en 2009, es un "símbolo del desarrollo y el bienestar" de la población.

En la víspera de los comicios, siete opositores acusados de sabotaje tras un incendio mortal en un tren de cercanías fueron detenidos por la policía.

Desde el año pasado se han producido varias conflagraciones en la red ferroviaria, "actos de sabotaje mortales" según la policía, que acusa al BNP, pero los opositores niegan cualquier implicación y acusan a las autoridades de fomentar estos incendios para poder acusarlos.

En 2023, unos 25.000 líderes de la oposición, incluidos todos los dirigentes locales del BNP, fueron detenidos en una ola de represión que siguió a una seguidilla de protestas, durante las cuales varias personas murieron en enfrentamientos con la policía, según el partido.

El gobierno informó entonces de 11.000 detenciones. (Télam)