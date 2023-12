Opositor ruso Navalny afirma estar "bien" tras ser trasladado a una prisión en el Ártico

El encarcelado opositor ruso Alexey Navalny dijo hoy que está "bien" tras ser trasladado a un centro penitenciario ubicado en el Ártico ruso, al que tardó 20 días en llegar.

El viaje fue "bastante cansador (…) pero estoy de buen humor, como un papá Noel", expresó Navalny en la red social X, haciendo referencia a su barba que creció durante el trayecto y a la ropa de invierno que lleva, adaptada a las temperaturas polares.

"En cualquier caso, no se preocupen por mí. Estoy bien. Estoy aliviado de haber llegado por fin", agregó, según recogió la agencia de noticias AFP.

Ayer, allegados del opositor anunciaron que lo habían localizado en una colonia penitenciaria en Jarp, una pequeña localidad de apenas 5.000 habitantes ubicada en Yamalia-Nenetsia, una región remota del norte de Rusia.

Está más allá del círculo polar ártico y alberga varias colonias penitenciarias.

Navalny, activista opositor y enemigo público del presidente ruso, Vladimir Putin, purga una pena de 19 años de cárcel por "extremismo".

Según este veredicto, debe cumplir su sentencia en una colonia de "régimen especial", la categoría en la que las condiciones de detención son más duras y que, normalmente, está destinada a los condenados a cadena perpetua o a los reclusos más peligrosos.

Navalny fue detenido en enero de 2021 a su regreso a Rusia, tras recuperarse en Alemania de un envenenamiento del que acusa al Kremlin, que a su vez negó cualquier involucramiento.

El opositor, de 47 años, había desaparecido a principios de diciembre de una penitenciaría de la región de Vladimir, a 250 kilómetros de Moscú.

Navalny dijo que llegó al nuevo lugar la noche del sábado, al término de un viaje discreto y organizado según "un itinerario tan extraño" que no pensaba ser localizado por sus allegados antes de mitad de enero.

"Por eso me sorprendí cuando abrieron ayer la puerta de la celda y me dijeron: 'hay aquí un abogado para ti'", contó Navalny.

Los traslados de un centro a otro en Rusia pueden llevar varias semanas de viaje en tren, por etapas. Y el entorno de los detenidos no está informado durante ese plazo.

La falta de noticias sobre Navalny suscitó preocupación en varios países occidentales y en la ONU.

El Kremlin había negado en todo momento estar al tanto de su situación y condenó las críticas internacionales sobre el caso, que consideró una injerencia en sus asuntos internos. (Télam)