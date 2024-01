Opositor ruso Navalny denuncia que fue puesto en aislamiento tras su traslado a prisión del Ártico

El opositor ruso Alexey Navalny, que cumple una condena de 19 años acusado de "extremismo", denunció hoy que fue puesto bajo régimen de aislamiento tras ser trasladado a una cárcel de la región ártica de Yamalia-Nenetsia.

Navalny precisó en la red social X que las autoridades rusas aprovechan cualquier pretexto para imponerle el aislamiento.

En este caso, dijo que adujeron que "se negó a presentarse según el formulario, no respondió al trabajo educativo y no sacó conclusiones apropiadas".

Asimismo, objetó las condiciones en las que se encuentra recluido, al indicar que tiene que levantarse a primera hora de la mañana, sobre las 6.30, "para disfrutar de unos pocos rayos de sol y a temperaturas gélidas de 31 grados bajo cero".

"Once pasos desde la pared y tres hacia la pared. No hay mucho por donde caminar, pero al menos es algo, así que salgo a caminar", indicó, junto a una imagen en un espacio reducido con rejas en el techo.

Agregó que es posible dar un paseo de más de media hora "solo si tenés tiempo para que te crezcan una nariz, orejas y dedos nuevos".

"Hoy salí a caminar, me congelé y pensé en Leonardo DiCaprio y el truco del caballo muerto de su personaje en la película 'El Renacido'. No creo que hubiera funcionado aquí. Un caballo muerto se congelaría en unos 15 minutos", ironizó.

El entorno de Navalny denunció que el férreo opositor al presidente ruso, Vladimir Putin, estuvo casi tres semanas con paradero desconocido después de que no compareciera a sucesivas audiencias judiciales, recogió la agencia de noticias Europa Press.

El Kremlin confirmó su traslado desde la región de Vladimir el pasado 15 de diciembre, pero no fue hasta diez días después que se esclareció su paradero.

Navalny fue detenido en enero de 2021 a su regreso a Rusia, tras recuperarse en Alemania de un envenenamiento del que acusa al Kremlin, que a su vez negó cualquier involucramiento. (Télam)