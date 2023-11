Padre de Luis Díaz "debe" ser liberado hoy, según gobierno de Colombia

El padre del futbolista de la selección de Colombia y del Liverpool Luis Díaz "debe" ser liberado hoy por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pues el Ejército ya replegó sus tropas, como pedían los insurgentes para liberar al secuestrado, indicaron las autoridades.

La entrega de Luis Manuel Díaz "debe ser hoy, no porque ellos lo hayan anunciado, sino porque el último pretexto que había era ese, que había un despliegue militar que dificultaba el proceso" de liberación, dijo a Blu Radio este martes Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que perpetró este secuestro en medio de un proceso de negociación de paz.

El lunes, el director del grupo antisecuestros de las Fuerzas Militares, el coronel Giovanni Montañez, aseguró que los efectivos involucrados en las labores de búsqueda del padre del futbolista harían "un reposicionamiento para dar las garantías de entrega".

"No hay ninguna excusa. Se espera que hoy se produzca esa liberación", insistió Patiño.

Guerrilleros del ELN secuestraron el 28 de octubre a los padres del futbolista, Manuel Dìaz y Cilenis Marulanda, cuando se movilizaban en una camioneta en Barrancas, el poblado indígena de donde es oriunda la familia en el departamento de La Guajira, en el norte colombiano.

Ese mismo día la madre del futbolista fue liberada.

Más de 200 uniformados continuaron la búsqueda del padre en la aledaña Serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela.

El domingo circuló un comunicado del ELN donde aseguraban que la presión militar no permitía "la ejecución del plan de liberación de manera rápida y segura", por lo que el ejército replegó sus tropas.

El lunes el ELN ordenó un "paro armado" de 72 horas en el departamento del Chocó, en el suroeste, que implica restricciones de movilidad de los pobladores.

En entrevista con la agencia de noticias AFP, un comandante de la guerrilla en esa región denunció una supuesta alianza entre el cártel de cocaína más grande del mundo y el Ejército.

"Mientras siga existiendo una colusión entre las Fuerzas Militares y las fuerzas mercenarias (…) pues queda muy difícil avanzar en un proceso político" de paz, añadió a finales de octubre el hombre, cuyo alias es Lucas, desde la selva del Chocó.

El secuestro de Manuel Díaz pone a tambalear el proceso de paz que sostiene el ELN con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro desde el 21 de noviembre de 2022, así como el cese al fuego bilateral por seis meses acordado entre las partes desde el 3 de agosto.

El comandante militar de la guerrilla, Antonio García, reconoció el sábado que cometieron un "error" con el rapto.

Petro, en el poder desde el 7 de agosto 2022, aseguró la semana pasada que el secuestro fractura la "confianza" entre los negociadores de cara a "las posibilidades de paz en Colombia".

La retención puso en dudas la continuidad de los diálogos que mantiene el ELN con el Gobierno en busca de un acuerdo de paz similar al que firmaron en 2016 las FARC.

La representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Juliette De Rivero, se unió al llamado "urgente" por la liberación "sano y salvo" de Díaz, en poder del ELN desde el 28 de octubre.

"ONU Derechos Humanos Colombia se une al llamado urgente de Luis Díaz para la liberación sano y salvo de su padre y llamamos a los grupos armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario, a la población civil y a liberar inmediatamente a todas las personas que tienen en su poder", indicó De Rivero en un video compartido por redes sociales. (Télam)