Palestina se queja ante el OIEA de la amenaza israelí de lanzar una bomba nuclear sobre Gaza

El Gobierno palestino reclamó al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que aborde las recientes declaraciones de un ministro israelí sobre la posibilidad de lanzar "una bomba nuclear" contra la Franja de Gaza, al remarcar que "suponen un reconocimiento oficial" de que Israel posee este tipo de armamento.

El ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riad al Maliki, envió una carta al director general de la agencia nuclear de la ONU, el argentino Rafael Grossi, para llamar la atención por "el discurso nazi" del ministro de Patrimonio israelí, Amichai Eliyahu, antes de incidir en que las palabras son "totalmente consistentes con el discurso mayoritario en Israel".

La semana pasada, Eliyahu, miembro del Ejecutivo del primer ministro Benjamin Netanyahu por el partido de ultraderecha Poder Judío, dijo durante una entrevista radial que arrojar una bomba nuclear en Gaza "es una de las opciones", pese a que su uso está prohibido y que Israel no admite ni niega tenerlas.

De esta manera, Al Maliki denunció que "Israel, potencia ocupante, ha desarrollado de forma ilegal armas nucleares, se ha negado a unirse al Tratado de No Proliferación Nuclear y se ha negado a someterse a cualquier tipo de sistema de supervisión o salvaguardas", según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores palestino a través de su página web y recogido por la agencia de noticias Europa Press.

"Ahora está trabajando para alimentar el conflicto y profundizar su ocupación a través de esta amenaza de uso de este tipo de armas contra el pueblo palestino en Gaza", manifestó.

Asimismo, alertó que "la amenaza de uso de armas nucleares contra un país es una amenaza para todos los países".

Es por esta razón que el responsable de la cartera de Exteriores de Palestina reclamó "una atención inmediata y urgente del OIEA y los Estados miembro" a esta situación, al tiempo que solicitó que "condenen las amenazas vertidas por Israel y sus dirigentes" y que "adopten todas las medidas a su disposición para neutralizar esta clara amenaza contra el derecho a la vida del pueblo palestino y los países de la región".

Eliyahu también dijo que rezaba y esperaba el regreso de los cerca de 240 rehenes que tomó el movimiento islamista Hamas durante el ataque del 7 de octubre, entre ellos personas con nacionalidad argentina, pero matizó al señalar que "en la guerra se tiene que pagar un precio”.

"¿Por qué las vidas de los secuestrados, cuya liberación realmente deseo, son más importantes que las vidas de los soldados y las personas que serán asesinadas más tarde?", agregó el funcionario israelí.

El ministro de Patrimonio argumentó también su objeción a permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y abogó porque Israel vuelva a ocupar la Franja de Gaza, donde mantuvo colonias desde 1967 hasta 2005, cuando se retiró del territorio.

“No entregaríamos ayuda humanitaria a los nazis”, dijo y aseguró que “no existen civiles no involucrados en Gaza”.

Las palabras de Eliyahu despertaron críticas dentro y fuera del Gobierno.

Los comentarios fueron rápidamente desautorizados por la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que anunció la suspensión "indefinida" del titular de la cartera en las próximas reuniones ministeriales.

Sin embargo, y pese a las condenas por parte de varios países de la región, Eliyahu sigue en el cargo.

