El centro comercial Mall Arauco Maipú fue escenario de un violento asalto durante la tarde de este sábado, cuando cuatro sujetos armados y con el rostro cubierto ingresaron a la tienda Ripley con la intención de sustraer diversos productos.

De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros, los delincuentes actuaron con rapidez y violencia, intimidando a los trabajadores y a los clientes que se encontraban realizando sus compras en el lugar. Los individuos sustrajeron una cantidad indeterminada de especies, principalmente del área de perfumería y óptica, mientras generaban caos y pánico entre las personas presentes.

Disparos y pánico entre clientes

Según los registros captados por testigos, en medio del escape los delincuentes efectuaron disparos al aire dentro del centro comercial, lo que provocó que decenas de personas corrieran buscando resguardo. En las grabaciones difundidas por redes sociales se escuchan gritos y se observa el momento en que trabajadores y visitantes se esconden tras mostradores y muros.

El temor fue inmediato: tanto la tienda afectada como otros locales cercanos bajaron sus cortinas de seguridad, mientras el personal del mall activó los protocolos internos de emergencia.

Huyen en vehículo y Carabineros inicia operativo

Tras concretar el robo, los cuatro delincuentes escaparon en un vehículo Station Wagon blanco, marca MG, según relataron testigos a las autoridades. Carabineros inició un operativo de búsqueda por distintos sectores de la comuna para dar con los responsables del asalto.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportaron personas heridas, aunque el hecho dejó a clientes y trabajadores con una fuerte sensación de inseguridad.

Investigación y reforzamiento de la seguridad

El hecho se encuentra bajo investigación de Carabineros y el Ministerio Público, que analizan las cámaras de seguridad del mall para identificar a los autores del robo.

La administración del Mall Arauco Maipú informó que cooperará plenamente con las autoridades y que reforzará las medidas de seguridad para resguardar a sus visitantes.