Para Biden, la respuesta militar de Israel en Gaza es "excesiva"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de "excesiva" la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza -que hasta hoy dejó casi 28.000 muertos, según el Gobierno del movimiento islamista Hamas-, luego del mortífero ataque que los milicianos palestinos hicieron el 7 de octubre contra Israel.

"Mi opinión es que la respuesta en Gaza, en la Franja de Gaza, ha sido excesiva", declaró el mandatario anoche a la prensa en la Casa Blanca.

"Hay mucha gente inocente pasando hambre, mucha gente inocente pasándolo mal y muriendo, y esto tiene que parar", agregó el líder demócrata.

El Ejército israelí ha intensificado sus ataques en Rafah, y Washington advirtió a su aliado histórico del riesgo de un "desastre" en esta ciudad del sur de la Franja de Gaza, donde se han concentrado cientos de miles de desplazados del exiguo territorio, reseñó la agencia de noticias AFP.

Más de cuatro meses de bombardeos y asedio han profundizado la crisis humanitaria, especialmente en el sur de Gaza.

Biden aseguró que se esfuerza porque la ayuda llegue al territorio palestino, y señaló que el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, inicialmente "no quería abrir la puerta para permitir el ingreso de la asistencia humanitaria".

"Hablé con él. Lo convencí de abrir la puerta. Hablé con 'Bibi' para que abriera la puerta del lado israelí", dijo en referencia al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

"Me he esforzado mucho para hacer llegar la ayuda humanitaria a Gaza", insistió.

La guerra estalló el 7 de octubre cuando milicianos islamistas mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 240, entre ellas una veintena de nacionalidad argentina, en un ataque en el sur de Israel.

Una tregua de una semana en noviembre permitió canjear a un centenar de rehenes por presos palestinos detenidos en Israel. Se estima que unos 132 permanecieron cautivos en Gaza y que 29 de ellos han fallecido.

El Ministerio de Salud gazatí, gobernado por Hamas, anunció este viernes un balance de 27.947 muertos -en su mayoría mujeres, niños y adolescentes- en la Franja de Gaza desde que empezó la guerra.

Según el Ministerio, 107 personas murieron en las últimas 24 horas y 67.459 resultaron heridas. (Télam)