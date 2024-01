Para Bukele, Milei enfrenta "un reto muy grande"

El presidente y candidato a la reelección de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que el presidente Javier Milei "tiene un reto muy grande" para enfrentar la falta de divisas y la oposición política en la Argentina.

"Él (Milei) tiene un reto muy grande, y muy difícil, se lo dije a él", aseguró Bukele, actualmente fuera de funciones por ser candidato a la reelección, durante un foro en la red social X con un poco más de 3.000 personas de diferentes países de América Latina.

Bukele aseguró que uno de los mayores desafíos para Milei "es que la Argentina tiene un problema inmenso de falta de divisas, una especie de bomba de tiempo", reprodujo la agencia de noticias AFP.

El segundo problema que tiene es que "se va a enfrentar con un sistema que no está de acuerdo con él".

"Él puede ser presidente, la persona con el cargo más importante políticamente hablando, pero va a haber un Congreso, un órgano Judicial, un Tribunal Constitucional, y se va a enfrentar con realidades políticas como las que nos enfrentamos nosotros en nuestros primeros dos años de Gobierno", detalló Bukele.

Recordó que en esos primeros dos años de gestión enfrentó un Congreso opositor y a un sistema judicial que consideró adverso, y en ese escenario "es difícil tratar de darle soluciones a un país que tiene tantos problemas" cuando "ni siquiera se pueden aplicar políticas que teníamos pensadas".

"Yo se lo dije a él (Milei), que le deseaba suerte, que le deseaba lo mejor y que esperaba que pudiera sobreponer esos obstáculos, el obstáculo de la realidad como el obstáculo del sistema que va a tratar de bloquearlo. No va a ser fácil", subrayó.

"No la tiene fácil, pero será en los próximos meses de ver cómo se desenvuelve esto y ojalá para bien de Latinoamérica, ojalá le vaya bien a él. Está muy difícil la situación en Argentina", concluyó Bukele.

(Télam)