Para el ministro de Exteriores jordano, "los palestinos tienen derecho a elegir quién los dirige"

El viceprimer ministro jordano y ministro de Exteriores y Expatriados, Ayman Safadi, afirmó hoy que "los palestinos tienen derecho a escoger quién los dirige", en referencia a si debe haber elecciones sobre el liderazgo de la Autoridad Palestina, recordó que Gaza es "parte de todo el territorio palestino ocupado" y volvió a abogar por la solución de dos Estados.

Safadi defendió que los palestinos puedan elegir quién los dirige, en conferencia de prensa tras el Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), en el que también estuvieron presentes el alto representante para Asuntos Exteriores y vicepresidente de la CE, Josep Borrell; el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares; y el secretario general de la UpM, Nasser Kamel.

Durante el encuentro, Borrel ya había apostado por "reforzar, legitimar y apoyar a la Autoridad Palestina", informó la agencia de noticias Europa Press.

Asimismo, Safadi alertó sobre los riesgos de poner en el foco de discusión solo lo que sucede en Gaza y señaló la importancia de incluir un plan para la solución de dos Estados.

"Tenemos que tener mucho cuidado en solo ver Gaza. Gaza tiene que verse como una parte de todo el territorio palestino ocupado, y ver solo Gaza de forma aislada es alimentar el conflicto futuro", señaló Safadi.

El responsable de la cartera de Exteriores de Jordania pidió además centrar esfuerzos, "en primer lugar, en frenar la destrucción de Gaza, y en segundo lugar, en conseguir un gobierno de Gaza y de Palestina".

El ministro jordano pidió "acabar con la ocupación" de los territorios palestinos y una solución de dos Estados, y agregó que el Estado palestino debe tener Jerusalén como capital.

"¿Por qué no hemos conseguido implementar la solución de los dos Estados? La respuesta es que abiertamente Israel ha dicho que no creía en ella", expresó Safadi, quien se preguntó qué es lo que hay que hacer ante esta negativa por parte del Estado hebreo.

Safadi explicó que en el Foro "ha habido acuerdos y desacuerdos"; que esta reunión no buscaba acuerdos en los detalles, sino en cómo solucionar el conflicto; y que todos los participantes defienden la paz, una pausa humanitaria y respetar el derecho internacional.

"Algunos hablan de autodefensa; nosotros hablamos de agresión clarísima. Israel tampoco está respetando el derecho internacional, y verdaderamente esto es la definición muy clara de un genocidio", sentenció.

"Algunos se niegan a presionar para el alto el fuego; nosotros exigimos que se implemente inmediatamente", aseguró.

El ministro jordano reclamó el fin del conflicto, al tiempo que criticó a Israel por poner en tela de juicio la credibilidad del derecho internacional.

El conflicto entre Israel y Hamas comenzó el 7 de octubre, cuando el movimiento islamista palestino perpetró un ataque sin precedentes en suelo israelí, en el que murieron 1.200 personas y tomaron unos 240 rehenes, entre ellas una veintena de nacionalidad argentina.

Como represalia, Israel, que prometió "aniquilar" a Hamas, lanzó una campaña de bombardeos en Gaza y una operación terrestre hasta el viernes, cuando empezó la tregua de cuatro días acordada entre ambas partes.

En protesta por la ofensiva israelí sobre Gaza, las autoridades jordanas anunciaron el 16 de este mes que el país se retiraba de un acuerdo en materia de energía y agua con Israel.

En su momento, Safadi señaló el rechazo de Amán a la ofensiva israelí a la que consideró un "crimen de guerra" que conducirá al conjunto de la región al "infierno".

"Lo que Israel está haciendo son crímenes de guerra y no puede considerarse defensa propia. Israel debe asumir las consecuencias de lo que está haciendo en Gaza mientras trabaja para generar un ambiente de violencia y rechazo", había indicado Safadi.

Desde los bombardeos de Israel, más de 14.800 palestinos murieron en la Franja de Gaza, y más de 1,7 millones de los 2,3 millones de habitantes del enclave tuvieron que abandonar sus casas, informó el Gobierno de Hamas.

Desde el alto el fuego del viernes, unos 50 rehenes fueron liberados a cambio de la liberación de 150 presos palestinos detenidos en Israel.

Los relatores especiales de la ONU recalcaron igualmente que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no prescriben y son de competencia universal. (Télam)