Parlamento de Ghana aprueba ley que penaliza las prácticas homosexuales

Los diputados de Ghana votaron hoy a favor de una ley que penaliza las prácticas homosexuales, lo que suscita grandes temores en el seno de la comunidad LGBTIQ+, aunque algunos observadores consideran que el texto tiene pocas posibilidades de ver la luz.

El presidente de Ghana, Nana Akufo Addo, aún no ha promulgado la ley "derechos sexuales decentes y valores familiares" para que entre en vigor.

El mandatario dejará el poder en diciembre y podría no querer poner en peligro su imagen internacional validando esta ley, condenada por una parte de la comunidad internacional y los defensores de los derechos LGBTIQ+.

El texto, conocido como "proyecto de ley anti-gay", fue patrocinado por una coalición compuesta por cristianos, musulmanes y jefes tradicionales ghaneses, y contó con un importante apoyo de los miembros del Parlamento.

Según las disposiciones del proyecto de ley, las personas implicadas en actividades homosexuales son pasibles de una pena de prisión de seis meses a tres años, consignó la agencia de noticias AFP.

Además, las personas que defienden los derechos LGBTIQ+ podrían ser objeto de sanciones más severas, con posibles penas de prisión de tres a cinco años.

Este texto está ante el Parlamento desde 2021, pero su voto siempre había sido aplazado.

En Ghana, país africano muy religioso de mayoría cristiana, las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas, pero no ha habido ningún caso de enjuiciamiento en virtud de la ley que data de la era colonial. (Télam)