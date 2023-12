Parlamento Europeo entrega a título póstumo el premio Sajarov a la joven iraní Mahsa Amini

El Parlamento Europeo entregó hoy a título póstumo el premio Sajarov a la joven iraní Mahsa Amini por haber inspirado la lucha de las mujeres iraníes por sus derechos, más de un año después de su muerte mientras estaba detenida supuestamente por llevar mal puesto el velo islámico de uso obligatorio.

La muerte de Amini, de 22 años, en un hospital de Teherán el 16 de septiembre de 2022, tres días después de su detención por la Policía de la Moral iraní, desató sospechas de que fue asesinada por la Policía y una ola de protestas en todo el país liderada por mujeres, primero dirigida contra el estricto código de vestimenta femenino y luego contra el Gobierno y el régimen teocrático de Irán.

El premio Sajarov a la Libertad de Conciencia es la más importante distinción de la Unión Europea (UE) en materia de derechos humanos, y Amini fue galardonada con él en octubre pasado con el voto de los principales bloques del Parlamento Europeo.

Sin embargo, la familia de Amini no recibió autorización para salir de Irán y únicamente pudo ser representada en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, por un abogado, que recibió el premio simbólicamente.

En un mensaje leído por el abogado, la madre de Amini, Mojgan Eftekhari, señaló que quería estar "presente en su honorable asamblea, representar a todas las mujeres de mi país y expresar mi gratitud por la concesión del Premio Sajarov".

"Lamentablemente, se nos negó esta oportunidad, en violación de todas las normas legales y humanas", añadió. En referencia a su hija, la comparó con Juana de Arco y apuntó que "le quitaron la vida injustamente".

"Creo firmemente que su nombre, junto con el de Juana de Arco, seguirá siendo un símbolo de libertad", indicó en su carta, informó la agencia de noticias AFP.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, condenó la decisión iraní de impedir el viaje de la familia de Amini y apuntó que "la forma en que fueron tratados es un nuevo ejemplo de lo que el pueblo iraní enfrenta a diario".

"La valentía y la resiliencia de las mujeres iraníes en su lucha por la justicia, la libertad y los derechos humanos no se detendrán. Sus voces no pueden ser silenciadas", aseguró Metsola.

Más de un centenar de eurodiputados firmaron una carta abierta para denunciar la decisión de las autoridades iraníes, que según ellos pretende "el silencio" a la familia de Amini.

El premio Sajarov también fue entregado al movimiento feminista iraní creado al calor de las protestas por la muerte de Amini, "Mujer, Vida, Libertad", y dos de sus integrantes lo recibieron hoy en el Parlamento Europeo.

Se trató de Afsoon Najafi, cuya hermana Hadis fue asesinada a los 22 años durante una manifestación en honor a Amini, en 2022, y Mersedeh Shahinkar, herida en un ojo durante una manifestación contra el gobierno iraní en octubre de ese año.

"Estamos aquí en nombre de todas las mujeres, estamos hartas del régimen iraní", dijo Shahinkar, que ahora vive en Alemania.

La entrega del Sajarov a Amini se produjo dos días después que la activista iraní Narges Mohammadi recibiese el Premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, Mohammadi tampoco pudo viajar a Oslo, Noruega, a recibir su premio, ya que está detenida en Teherán desde 2021. (Télam)