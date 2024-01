Partido alemán AfD intenta restar importancia a revelación sobre reunión secreta con extremistas

Legisladores del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) trataron hoy de restar importancia a las revelaciones sobre una reunión en secreto que mantuvieron líderes de la agrupación con extremistas radicales para discutir un plan para la deportación masiva de solicitantes de asilo y ciudadanos alemanes de origen extranjero.

El secretario del grupo parlamentario de la AfD, Bernd Baumann, declaró a la agencia DPA que los legisladores de su partido planean discutir las revelaciones de forma interna en los próximos días.

El medio de periodismo de investigación Correctiv reveló que varios altos cargos de la AfD se reunieron en Potsdam, cerca de Berlín, con figuras de la extrema derecha, entre ellas Martin Sellner, durante mucho tiempo jefe del movimiento identitario ultraderechista en Austria que se opone con vehemencia a los inmigrantes musulmanes.

Al parecer, los asistentes a la reunión de Potsdam debatieron, entre otras cosas, posibles planes de deportaciones generalizadas de inmigrantes desde Alemania.

Según la investigación de Correctiv, Sellner nombró tres grupos objetivos en Potsdam: solicitantes de asilo, extranjeros con derecho a quedarse y "ciudadanos no asimilados".

El informe provocó indignación en el país y protestas masivas contra la AfD en las ciudades de Leipzig, Rostock, Essen y Berlín.

El jefe del gobierno de Alemania, el canciller federal Olaf Scholz, y la titular de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, fueron las figuras centrales de una manifestación con más de 10.000 personas que se realizó el domingo en la Potsdam.

Ahora está previsto que las revelaciones se debatan en el Parlamento alemán el jueves, después de que los legisladores de centro-izquierda exigiesen respuestas a la AfD.

Rolf Mützenich, presidente de la bancada del Partido Socialdemócrata (SPD), calificó de "muy importante" obtener respuestas sobre qué papel desempeñaron los políticos de la AfD en la reunión.

Baumann, sin embargo, afirmó que la reacción pública a la reunión fue exagerada. "No fue una reunión secreta", sostuvo, sino una "cita privada". "¿Quién es el señor Sellner?", preguntó.

En tanto, Sellner señaló a DPA que en la reunión habló de "remigración", un término muy utilizado en los círculos de extrema derecha como eufemismo para referirse a la expulsión forzosa de inmigrantes y minorías.

Entre los asistentes a la reunión de Potsdam se encontraba Roland Hartwig, un destacado asesor y confidente cercano de la presidenta de la AfD, Alice Weidel.

A su vez, Weidel confirmó hoy que el contrato de Hartwig "fue rescindido en relación con la reunión de Potsdam", pero se negó a responder a más preguntas sobre su implicación o despido.

Weidel calificó de escandaloso que lo que describió como una reunión privada haya sido espiada y divulgada públicamente.

Al parecer, al encuentro de Potsdam también asistieron miembros de la Unión Demócrata Cristiana (CDU).

Se espera que los informes sobre la reunión con extremistas como Sellner aviven aún más el debate sobre si se debe solicitar la prohibición de la AfD

por considerarla una amenaza para el orden democrático del país.

Según la legislación alemana, el Parlamento puede pedir al Tribunal Constitucional que estudie la ilegalización de un partido político.

Medios alemanes no dudan en establecer paralelismos entre la reunión de Potsdam y la famosa conferencia de Wannsee de 1942, cuando altos funcionarios nazis y figuras del gobierno se reunieron en una villa junto al lago para discutir cómo coordinar la implementación del plan nazi para el exterminio masivo de los judíos de Europa, conocido como "solución final". (Télam)