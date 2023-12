Pasajeros indios de vuelo a Nicaragua siguen retenidos en Francia por presunto tráfico de personas

Los 303 pasajeros de nacionalidad india, entre ellos menores, del avión entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Nicaragua, bloqueado desde el jueves en Francia por sospechas de tráfico de personas, pasaron una segunda noche confinados en un pequeño aeropuerto.

Entre los pasajeros hay "13 menores no acompañados, así como menores acompañados", informó Protección Civil del departamento de Marne, donde se encuentra el aeropuerto de Vatry, a unos 150 kilómetros al este de París.

La edad de los menores va "de un bebé de 21 meses a un adolescente de 17 años", precisó la misma fuente, replicó la agencia de noticias AFP.

El avión de la compañía rumana Legend Airlines tenía que ir de Dubái a Managua con una escala en Francia. Desde el jueves este Airbus A340 está bloqueado por sospechas de tráfico de personas, tras una "denuncia anónima", según la Fiscalía de París.

Los pasajeros del vuelo seguían hoy en las instalaciones en el aeropuerto.

Dos de ellos fueron detenidos ayer, según la Fiscalía y se investiga "si existen indicios que respalden las sospechas" de tráfico de personas.

Los investigadores comprobaron la identidad de los pasajeros y de la tripulación y verificaron las "condiciones y objetivos de transporte" de estas personas, añadió.

Una fuente cercana a las pesquisas indicó que los pasajeros, probablemente trabajadores indios en Emiratos, buscaban ir a un país de América Central para tratar desde allí de dirigirse hacia el norte para entrar de forma irregular en Estados Unidos o Canadá.

Los miembros de la tripulación, 15 para el trayecto Dubái-Vatry y 14 o 15 para la conexión Vatry-Managua, "fueron interrogados y autorizados a salir libremente, y a regresar a casa si lo desean", dijo hoy Liliana Bakayoko, abogada de la compañía aérea.

Legend Airlines "sólo efectuó varios vuelos en este trayecto, siempre para el mismo cliente" que no es europeo, detalló.

La empresa tiene previsto "ser parte civil si el ministerio público inicia acciones, o presentar una denuncia" si no es así, agregó.

Un cordón policial bloqueaba el acceso al aeropuerto y una hilera de lonas blancas oculta el ventanal del vestíbulo de llegadas.

La protección civil local instaló duchas y camas en el aeropuerto. También se pusieron baños móviles.

La Ley francesa determina que si un extranjero llega al país en avión y se le deniega el embarque hacia su país de destino, puede ser retenido en zona de espera hasta cuatro días.

Este periodo puede ser prorrogado ocho días por un juez y otros ocho en circunstancias excepcionales. En función de los recursos presentados, la estancia máxima en la zona de espera es de 26 días.

El tráfico de personas es un delito castigado en Francia con una pena de 20 años de cárcel y una multa de 3,31 millones de dólares.

Ayer, la Embajada de India en Francia manifestó en la red social X (antes Twitter) que "obtuvo acceso consular" y que está "velando por el bienestar de los pasajeros".

Según la página web especializada Flightradar, Legend Airlines es una pequeña compañía que cuenta con una flota de cuatro aviones, entre ellos dos A340-313.

El pequeño aeropuerto de Vatry recibió unos 62.000 pasajeros en 2022, principalmente en vuelos de compañías de bajo coste, según la Unión de Aeropuertos Franceses. (Télam)