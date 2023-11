Países Bajos elige nuevo Gobierno en elecciones marcadas por la incertidumbre

Los neerlandeses votaban hoy para elegir Gobierno en elecciones de resultado incierto, con un avance inesperado de la ultraderecha en la última semana de la campaña, que podría poner fin a 13 años del Gobierno de centroderecha del primer ministro Mark Rutte.

Durante semanas, los sondeos predijeron una reñida carrera entre tres candidatos, pero en los últimos días de campaña detectaron un avance inesperado de la extrema derecha, que quedó entre los favoritos luego de la renuncia de Rutte, en julio pasado.

Europa sigue de cerca estas elecciones anticipadas, en las, en virtud de la forma de Gobierno parlamentaria de Países Bajos, los votantes renovarán el Parlamento, que luego designará a un primer ministro.

Rutte desempeñó un destacado papel en cuestiones europeas que van desde el rescate de la zona euro -en la que su posición austera le ponía a menudo en desacuerdo con los países del sur de Europa- hasta la guerra en Ucrania.

La inmigración, el coste de la vida y la crisis de la vivienda, que afecta principalmente a los jóvenes votantes neerlandeses, han sido los principales temas de las elecciones, según mostraron los sondeos.

No parece que ningún partido pueda alcanzar más del 20% de los votos en un sistema político fragmentado.

Esto significa que, inmediatamente después de que se conozcan los resultados, comenzarán largas discusiones para armar una coalición que controle una mayoría de las bancas del Parlamento y pueda formar Gobierno.

Se necesitó el récord de 271 días para la formación del último Gobierno. Y, por ahora, la incertidumbre es total.

Los centros de votación, que abrieron a las 7.30, cerrarán a las 21 (las 16 de la Argentina), hora en que se conocerán los primeros sondeos a boca de urna, informó la agencia de noticias AFP.

Dilan Yesilgoz, del partido de centroderecha de Rutte, podría convertirse en la primera mujer jefa del Gobierno.

Frans Timmermans, ex comisario europeo, que dirige una alianza de verdes-laboristas, recuperó apoyos justo antes de la votación, según las encuestas.

Se le ve como a un hombre de confianza, dotado de sólidas referencias en cuestiones de medioambiente, después de haber defendido el Pacto Verde de la Unión Europea (UE).

De acuerdo con los analistas, los electores de izquierda se unen igualmente a Timmermans para impedir una coalición de derecha, tras un avance del partido de extrema derecha Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders.

Yesilgoz, de 46 años, nacida en Turquía, llegó a Países Bajos a los 8 años junto a su padre demandante de asilo, algo que no le impide mostrar sus ambiciones de reducir la inmigración.

La candidata generó sorpresa al decir que estaba abierta a una posible coalición con el PVV.

Wilders, por su parte, ha estado buscando recientemente pulir su imagen, suavizando algunas de sus posiciones más polémicas.

En especial, afirmó que hay "problemas más graves" que reducir el número de demandantes de asilo y que podría dejar de lado algunas de sus posiciones antislam.

Un nuevo partido, el Nuevo Contrato Social (NSC), del carismático denunciante y político democratacristiano Pieter Omtzigt, está en ligero declive después de haber logrado un rápido avance en los sondeos tras su lanzamiento en agosto.

Omtzigt, un políglota de 49 años, promete hacer digna de confianza a la política neerlandesa de nuevo tras numerosos escándalos. Igualmente, tiene una posición dura sobre la inmigración.

El popular diputado declaró con regularidad que no deseaba convertirse en primer ministro, lo que suscitó muchas dudas entre los electores. La víspera de las elecciones, dijo que estaba finalmente preparado para dirigir un gobierno de expertos.

Después del récord de longevidad en el poder de Rutte, apodado primer ministro "teflón" por su capacidad para superar los escándalos, los neerlandeses buscan igualmente un cambio en la manera de gobernar, según los expertos.

Rutte causó un gran impacto en Países Bajos el 8 de julio al anunciar la caída del Gobierno, tras diferencias "irreconciliables" sobre la inmigración. Unos días después, anunció que abandonaba la política.

(Télam)