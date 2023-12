Países Bajos inicia experimento de cannabis legal en dos ciudades

Los neerlandeses podrán hoy consumir cannabis legalmente por primera vez en dos ciudades del sur del país, en el inicio de una prueba de varios años que despenaliza la producción y suministro de esta droga en los famosos "coffee shops".

Desde los años 1970, las drogas blandas son "toleradas" y "las autoridades optaron por no perseguir a los infractores", según información de la página web del Gobierno.

La venta y consumo de hachís, hierba y sus derivados no son legales en Países Bajos, por eso hasta ahora ha sido totalmente ilegal cultivar cannabis o suministrarla a los populares establecimientos de venta y consumo, informó la agencia de noticias AFP.

Por ello, toda la cadena de suministro de cannabis de los cerca de 570 "coffee shops" en el país funcionó en la clandestinidad durante décadas, ya que podían vender pero no comprarlo o cultivarlo de manera oficial.

Durante el experimento, los "coffee shops" podrán vender solo cannabis cultivado legalmente y comprado a uno de los diez productores aprobados por el Gobierno.

La medida de cuatro años, que busca resolver esta "zona gris" jurídica, comienza hoy en las ciudades sureñas de Breda y Tilburgo, y se prevé extenderlo a otras regiones del país.

Es un "momento histórico", dijo el ministro de Salud, Ernst Kuipers, mientras observaba como llegaba la primera entrega de cannabis legal al "coffeeshop" Baron en Breda.

Diez productores fueron escogidos, y el cannabis suministrado será estrechamente controlado.

La iniciativa tiene dos objetivos y sus resultados serán analizados por expertos: ver si es posible regular la cadena de suministros y si permite reducir la pequeña delincuencia. También se analizará el impacto en la salud pública.

"Las organizaciones criminales tomaron el control de este mercado criminal y por eso los dueños de los 'coffeeshops' dependían" de ello, dijo Paul Depla, el alcalde de Breda. "Esto tenía que acabar", agregó.

"Para mí es un momento histórico para el cannabis en Países Bajos", declaró Ashwin Matai, jefe de cultivos de Hollandse Hoogtes, uno de los productores escogidos para el experimento.

"Será un producto limpio, probado, sin pesticidas, sabemos exactamente lo que entra y lo que sale, por lo que el consumidor tendrá un producto mucho más seguro", aseguró a la agencia de noticias AFP.

La iniciativa neerlandesa se enmarca en una tendencia más global.

La vecina Alemania aprobó una ley que legaliza la compra y posesión de cannabis con fines recreativos.

La droga blanda está disponible en algunas farmacias de Suiza, que también está debatiendo la despenalización de su uso recreativo.

Asimismo, el uso recreativo del cannabis por parte de adultos es legal en unos 20 estados de Estados Unidos. (Télam)