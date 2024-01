Peña propone en Paraguay un plan de "Hambre cero" para los estudiantes

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, denunció hoy como “un fracaso total” el funcionamiento del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y presentó en su lugar una propuesta de “hambre cero” que incluye la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) que pagará el almuerzo de todos los estudiantes del país.

“En este periodo de Gobierno quiero pedirles que nos unamos en una sola causa: que erradiquemos el hambre en las escuelas. No hay nada que pueda justificar que permitamos que haya hambre en las escuelas. Ese es nuestro único objetivo, esa es nuestra bandera”, expresó Peña.

El mandatario entregó el documento con la propuesta al senador oficialista Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

A partir de un informe de la Contraloría muy crítico del Fonacide, Peña lamentó que “pese a la disponibilidad presupuestaria, los recursos no se ejecutaron por falta de gestión en tiempo y forma, problemas en las fiscalizaciones, en las convocatorias y procesos de contratación”.

“El informe fue lapidario y desnudó la debilidad de la provisión de alimentación escolar con los recursos del Fonacide, evidenciando el gran descalabro en la gestión y ejecución del programa de la alimentación escolar en Paraguay”, manifestó.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, confirmó que el objetivo de la normativa es entregar el almuerzo escolar durante todo el año escolar al 100% de los estudiantes, un reclamo que ya habían hecho a las autoridades municipales y departamentales que hasta ahora administran los recursos del Fonacide.

“Busca garantizar no solo la disponibilidad del almuerzo escolar durante todos los días del año lectivo, sino asegurar la calidad de los mismos, promoviendo hábitos saludables que sin duda alguna, sentarán las bases para una vida adulta mejor y más saludable”, agregó.

Para la secretaria de Estado, el proyecto impactará de forma directa en el aprendizaje y desarrollo cognitivo y la reducción de la pobreza y la desigualdad.

En el acto de presentación de la iniciativa, el ministro de Educación, Luis Ramírez, resaltó la importancia de la alimentación en el desarrollo del cerebro de los niños, además de tener un efecto de permanencia en las escuelas.

Peña señaló que alrededor de 1.300.000 estudiantes son potenciales beneficiarios del almuerzo escolar y que sólo el 5% accede al servicio en la actualidad.

“Esto constituye una tragedia. Eso tenemos que cambiar y eso es lo que busca este proyecto de 'hambre cero' en las escuelas”, destacó.

También en la red X el jefe del Palacio de López ponderó la iniciativa: “Tenemos que unirnos para lograr que ningún niño paraguayo se quede sin almuerzo.

Un niño bien alimentado es un niño que aprende mejor, asiste más a clases y tiene la posibilidad de desarrollar todo su potencial. Por eso presenté el proyecto de ley `Hambre Cero en las Escuelas`, una propuesta clave para el presente y futuro de más de 1.300.000 niños, niñas y adolescentes paraguayos”, escribió. (Télam)