Pedido generalizado para investigar muerte de civiles en Gaza, que traba diálogo por alto el fuego

La muerte de más de 100 palestinos que se agolpaban frente a una caravana de ayuda humanitaria en Gaza derivó en un pedido generalizado para que se investigue el incidente, después de que Israel admitiera haber abierto fuego contra la multitud, pero asegurara que no era responsable de la mayoría de las muertes, y al mismo tiempo podría representar una nueva traba en las negociaciones para un cese del fuego en la guerra contra Hamas.

El movimiento islamista palestino, que gobierna el enclave desde 2007, aseguró que en el episodio ocurrido ayer murieron 115 personas y otras 760 recibieron heridas, y responsabilizó por los decesos a los disparos hechos por las fuerzas militares israelíes.

Israel, por su parte, consideró que se trató de un suceso caótico en el que la mayoría de las muertes se originaron en una estampida o en atropellos de los propios vehículos del convoy humanitario.

Estados Unidos se sumó a la Unión Europea y otros países para pedir una investigación independiente del hecho, aunque bloqueó un comunicado de repudio en el Consejo de Seguridad de la ONU, en una sesión pedida de urgencia por Argelia y en la que el embajador de Palestina, Riyad Mansour, reclamó sin éxito que el organismo multilateral adoptara esa decisión.

Testigos afirmaron que soldados israelíes dispararon ayer contra una muchedumbre hambrienta que había rodeado un convoy de ayuda humanitaria en el norte de Gaza.

Un oficial del Ejército israelí confirmó en tanto "disparos limitados" por parte de soldados que se sintieron "amenazados" y describió "una estampida durante la cual murieron y resultaron heridos decenas de habitantes, algunos de ellos arrollados por los camiones de ayuda".

Según la ONU, 2,2 millones de los 2,4 millones de habitantes de este estrecho territorio palestino asediado por Israel están amenazados por la hambruna tras casi cinco meses de conflicto, que se ha cobrado la vida de más de 30.000 personas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió que esta tragedia complica las negociaciones para un alto el fuego, exigió a Israel "respuestas" tras lo ocurrido ayer y pidió una "investigación exhaustiva".

Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, Charles Michel, urgieron también a analizar lo sucedido.

Alemania y Francia pidieron también una investigación, mientras que Italia y España consideraron que era "urgente" alcanzar una tregua.

China pidió un "alto el fuego" y que se garantice la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.

El Gobierno brasileño se sumó a las críticas y calificó de "intolerable" lo ocurrido.

"Se trata de una situación intolerable, que va mucho más allá de la necesaria investigación de las responsabilidades por los muertos y heridos de ayer", expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en un comunicado difundido por la agencia de noticias Sputnik.

Arabia Saudita condenó "los ataques de las fuerzas de ocupación contra civiles indefensos", y la Liga Árabe habló de "un acto bárbaro y brutal que desprecia totalmente la vida humana".

El secretario general de la ONU, António Guterres, "condenó" ayer los hechos, más allá de lo que realmente haya ocurrido.

"No sabemos exactamente qué pasó. Pero si estas personas murieron por fuego israelí, si fueron aplastadas por multitudes o atropelladas por camiones, son actos de violencia, en cierto modo, vinculados a este conflicto", declaró su portavoz, Stéphane Dujarric.

"Los civiles desesperados en Gaza precisan ayuda urgente, incluidos los que están bajo asedio en el norte, donde la ONU no ha podido proporcionar ayuda desde hace más de una semana", señaló, reiterando el pedido de Guterres para que haya un alto el fuego.

Qatar, uno de los principales mediadores en la guerra, pidió "una acción internacional para poner fin inmediatamente a la agresión (israelí)".

Qatar, Estados Unidos y Egipto llevan semanas intentando llegar a un acuerdo sobre una tregua de seis semanas, la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la entrada en Gaza de grandes cantidades de ayuda.

Tras la tragedia de ayer, Biden dijo que "probablemente" no haya un acuerdo antes del inicio del Ramadán, como se había pensado.

Las autoridades de Egipto aseguraron hoy que están haciendo todos los esfuerzos posibles para, junto a sus socios, lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza antes del inicio del mes de Ramadán, festividad sagrada para los musulmanes, que inicia el 10 de marzo

Así lo manifestó el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Samé Shukri, durante una sesión especial centrada en la situación en la Franja de Gaza durante el Foro Diplomático Antalya, en Turquía, según informaciones recogidas por el diario egipcio Al Ahram, citado por la agencia de noticias Europa Press.

A mediados de esta semana, el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, se mostró optimista de cara a esta posibilidad.

"Esperamos que en los próximos días se alcance un alto el fuego", aseguró.

Mientras tanto, por la noche se registraron nuevos bombardeos israelíes contra Gaza, sobre todo en Khan Yunis y Rafah, en el sur del enclave, donde se hacinan miles de refugiados.

También hubo enfrentamientos entre soldados israelíes y combatientes de Hamas en Ciudad de Gaza y Khan Yunis, según testigos citados por la agencia de noticias AFP.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, en las últimas 24 horas murieron al menos 193 personas, con lo que el número total de fallecidos asciende a 30.228.

El conflicto se desencadenó el 7 de octubre, cuando comandos islamistas mataron a cerca de 1.200 personas, la mayoría civiles, y secuestraron a unas 240 en el sur de Israel, entre ellos una veintena de argentinos.

A ese ataque siguió una operación aérea y terrestre lanzada por Israel para "aniquilar" a Hamas, un movimiento al que cataloga, al igual que Estados Unidos y la UE, como organización "terrorista".

Israel impuso además un "asedio completo" de la Franja de Gaza, impidiendo la entrada de alimentos, agua, medicamentos y combustible. (Télam)