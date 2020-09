Pernille Harder, el pase más caro de la historia del fútbol femenino

La figura de la selección de Dinamarca y finalista de la Champions League Femenina con el Wolsfburgo alemán, Pernille Harder, se convirtió en la jugadora con el pase más caro en la historia del Fútbol Femenino. La cifra estimada es de 350 mil euros.

La delantera danesa de 27 años que tenía un año más de contrato con el equipo alemán, convirtió 27 goles en la ultima Bundesliga. De esta manera vestirá los colores del Chelsea en la próxima Premier League.

"En mi nueva casa", publicó la delantera vía Twitter.

At my new home 😍 pic.twitter.com/e2LogOwrTr

— Pernille Harder (@PernilleMHarder) September 1, 2020