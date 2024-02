Pese a las señales de tregua, continuan los combates entre Israel y Hamas en Gaza

Los combates entre el Ejército israelí y el movimiento islamista palestino Hamas continuaban este viernes en la Franja de Gaza, pese a las primeras señales de una posible nueva tregua y de la liberación de rehenes a casi cuatro meses de guerra.

Varios testigos palestinos informaron de bombardeos israelíes nocturnos en el centro y el sur de Gaza, sobre todo cerca de Khan Yunis, la segunda ciudad del territorio y donde se concentran en las últimas semanas las operaciones israelíes.

El Ministerio de Salud de Hamas reportó al menos 112 decesos en las últimas 24 horas, lo que elevó a 27.131 el acumulado de civiles (muchos de ellos niños y mujeres) y militares palestinos muertos desde el 7 de octubre pasado, cuando Israel inició su ofensiva en la Franja de Gaza luego de que el movimiento islamista palestino consumara una extraordinaria y mortífera incursión en su territorio que arrojó un resultado de casi 1.200 muertos, también en su mayoría civiles.

El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, afirmó que "Hamas contabiliza 10.000 terroristas muertos y 10.000 que quedaron fuera de combate", reseñó la agencia de noticias AFP.

En el frente diplomático continúan los esfuerzos por alcanzar una segunda tregua, después de que en noviembre un acuerdo permitió la liberación de un centenar de rehenes contra la excarcelación de casi 300 presos palestinos.

Tras una reunión celebrada en París entre el director de la CIA, William Burns, y representantes de Egipto, Israel y Qatar, se presentó una propuesta de tregua a Hamas.

El jefe del movimiento islamista palestino, Ismail Haniyeh, exiliado en Qatar, tiene previsto viajar a Egipto para abordar allí la propuesta.

Según una fuente de Hamas, la iniciativa está compuesta de tres fases. La primera incluiría una tregua de seis semanas durante la cual Israel liberaría a entre 200 y 300 presos palestinos a cambio de 35 a 40 rehenes. Además, entre 200 y 300 camiones de ayuda humanitaria podrían entrar cada día en Gaza.

"Esta propuesta fue aprobada por la parte israelí y ahora tenemos una confirmación preliminar positiva por parte de Hamas", indicó el portavoz qatarí, Majed al Ansari, que espera "poder dar una buena noticia en las próximas dos semanas".

Sin embargo, una fuente de Hamas dijo a la AFP que "no hay aún acuerdo sobre la implementación" de la propuesta y que "la declaración de Qatar ha sido apresurada y no es cierta".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se encuentra bajo la presión tanto de las familias de los rehenes para que llegue a un acuerdo como de sus algunos de sus ministros, que amenazan con renunciar si se alcanza un pacto demasiado "generoso" con los milicianos palestinos.

Manifestantes salieron a las calles de Tel Aviv anoche para exigir un acuerdo que permita la liberación de los rehenes.

Unas 250 personas -entre ellos una veintena de nacionalidad argentina- fueron secuestradas y llevadas a Gaza el 7 de octubre, cuando combatientes de Hamas se internaron en el sur de Israel y lanzaron su ataque.

Un centenar de los cautivos fueron canjeados por presos palestinos en la tregua de una semana de fines de noviembre.

En otro orden, Estados Unidos, aliado de Israel, impuso el jueves sanciones a un grupo de colonos judíos acusados de violencia contra civiles palestinos en Cisjordania ocupada.

La violencia de los colonos judíos ha alcanzado "niveles intolerables", escribió el presidente estadounidense, Joe Biden, en su orden ejecutiva.

El Gobierno de Israel rechazó esas sanciones, al considerar que "no hay cabida para medidas excepcionales" contra los colonos de Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967.

Los colonos israelíes mataron al menos a 10 palestinos e incendiaron decenas de casas en Cisjordania ocupada en 2023, según el grupo de derechos humanos Yesh Din.

En otra señal de tensiones entre Israel y los países occidentales, la ministra belga de Relaciones Exteriores, Hadja Lahbib, anunció el jueves por la noche que había convocado a la embajadora de Israel en Bruselas por un presunto bombardeo contra la oficina de la agencia belga de desarrollo en Gaza. (Télam)