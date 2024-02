Pese a las señales de tregua, continuan los combates entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza

Los combates entre el ejército israelí y el movimiento islamista palestino Hamas prosiguieron hoy en la Franja de Gaza, en espera de una tregua que permita enviar ayuda humanitaria al devastado territorio tras cuatro meses de guerra y un nuevo canje de rehenes por presos palestinos.

El Ministerio de Salud del enclave gobernado por Hamas reportó 112 muertos en las últimas 24 horas y la oficina de prensa del movimiento islamista informó por su lado de bombardeos cerca de Khan Yunis, la mayor ciudad del sur del territorio, donde se concentran en las últimas semanas la ofensiva israelí.

La agencia de noticias AFP publicó videos que muestran a personas en esa localidad huyendo de las balas y la Media Luna Roja Palestina indicó que francotiradores israelíes estaban disparando contra uno de sus edificios en el que se refugian miles de personas.

Según datos procesados a partir de imágenes del Centro de Satélites de Naciones Unidas (Unosat), "aproximadamente el 30%" de las infraestructuras de la Franja de Gaza ya habían resultado dañadas entre el 6 y el 7 de enero, cuando se cumplieron tres meses de guerra.

Más de 1,3 millones de los casi 2,4 millones de habitantes de Gaza se hacinan en Rafah, en la frontera con Egipto, que antes de la guerra tenía 250.000 habitantes, y viven en condiciones catastróficas, al borde de la hambruna y las epidemias.

Las fuertes lluvias de las últimas inundaron las carpas y las lonas de plástico que se multiplicaron en las calles de la localidad.

Al menos 17.000 niños fueron separados de sus padres en la Franja o no están acompañados desde que empezó la guerra, según la ONU. "Cada uno de ellos tiene una historia desgarradora de dolor y pérdida", declaró Jonathan Crickx, portavoz de Unicef en los Territorios Palestinos.

En el frente diplomático, continúan los esfuerzos por alcanzar una segunda tregua, tras la de fines de noviembre que permitió canjear a un centenar de rehenes en manos de Hamas por casi 300 presos palestinos en Israel.

Representantes de Estados Unidos, Qatar, Egipto e Israel elaboraron el fin de semana en París una propuesta de tregua y de canje de rehenes, que según una fuente de Hamas está compuesta de tres fases.

La primera incluiría una tregua de seis semanas durante la cual Israel liberaría a entre 200 y 300 presos palestinos a cambio de 35 a 40 rehenes. Además, entre 200 y 300 camiones de ayuda humanitaria podrían entrar diariamente a Gaza.

"Esta propuesta fue aprobada por la parte israelí y ahora tenemos una confirmación preliminar positiva por parte de Hamas", aseguró ayer el portavoz de la cancillería de Qatar, Majed al Ansari, que espera "poder dar una buena noticia en las próximas dos semanas".

Sin embargo, una fuente de Hamas dijo a AFP que "no hay aún acuerdo sobre la implementación" de la propuesta y que "la declaración de Qatar ha sido apresurada y no es cierta".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se encuentra bajo presión tanto de las familias de los rehenes, que exigen un acuerdo que permita su liberación, como de algunos de sus ministros, que amenazan con renunciar si se alcanza un pacto al que consideren demasiado "generoso" con los palestinos.

Israel lanzó su operación el 7 de octubre, luego de que cientos de milicianos de Hamas infiltrados desde Gaza asesinaran ese día a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraran a otras 240, incluyendo una veintena de argentinos.

El Ministerio de Salud del enclave palestino dijo hoy que al menos 27.131 palestinos, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes, murieron en la Franja de Gaza desde el comienzo de la ofensiva de Israel, y más de 66.000 resultaron heridos.

Estados Unidos, aliado de Israel, impuso ayer sanciones a un grupo de colonos judíos acusados de violencias contra civiles palestinos en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967.

El presidente estadounidense, Joe Biden, escribió en su decreto que la violencia alcanzó "niveles intolerables".

Los colonos israelíes mataron en 2023 a al menos 10 palestinos e incendiaron decenas de casas en Cisjordania, según el grupo de derechos humanos Yesh Din.

Israel rechazó esas sanciones y afirmó que "la absoluta mayoría" de los colonos "son ciudadanos respetuosos con la ley" y que "Israel actúa contra todos los que violan la ley en todas partes".

La guerra en Gaza exacerbó las tensiones entre Israel y sus aliados, por un lado, e Irán y el llamado "eje de la resistencia", que incluye a Hamas, el movimiento chiita libanés Hezbolá, milicias iraquíes y rebeldes hutíes en Yemen.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, advirtió hoy que ante cualquier ataque de Estados Unidos en represalia a un bombardeo que mató a tres soldados estadounidenses en Jordania el 28 de enero, atribuido a un grupo proiraní, la República Islámica "responderá con firmeza".

"No empezaremos una guerra, pero si un país o fuerza cruel quiere intimidarnos, la República Islámica de Irán dará una respuesta firme", afirmó.

En medio de estas tensiones, las autoridades de Estados Unidos anunciaron hoy la imposición de un nuevo paquete de sanciones contra una decena de individuos y empresas por su presunto apoyo al desarrollo del programa armamentístico de Irán, consignó la agencia de noticias Europa Press.

El Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que otras cinco personas, todas ellas iraníes, y cinco entidades han pasado ahora a estar incluidas en la lista de sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). (Télam)