Pese al fallo del Tribunal Superior, Machado rechazó que pueda dejar la candidatura

La inhabilitada candidata a la presidencia de Venezuela por la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, rechazó hoy la posibilidad de abandonar su postulación, pese al fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ratificó la sanción en su contra que, en la práctica, le impediría participar de las elecciones previstas para el segundo semestre.

"Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió su candidato. Punto", dijo Machado ante seguidores, tres días después del fallo judicial del viernes, al que consideró "grotesco".

Y agregó: "Si ellos creen que declararon mi inhabilitación, pues que lo sepan bien: declararon el fin de esta tiranía".

Machado, asambleísta, ganó las primarias de la oposición en octubre con más de 2 millones de votos (92% del escrutinio).

"Vamos a ganar y ellos que se preparen para perder", afirmó, confiada en que igual podrá presentarse.

El TSJ tomó la decisión el viernes dentro de un mecanismo creado bajo presión de Estados Unidos para que los candidatos inhabilitados pudieran impugnar la sanción, en medio de los acuerdos firmados en Barbados por gobierno y oposición en un proceso de negociación en el que Noruega hace de mediador.

Esos acuerdos incluyen además la celebración de las elecciones presidenciales en el segundo semestre del año con observación de la Unión Europa y otros actores internacionales.

Machado ya había sido inhabilitada en 2015 por asistir como "embajador alterno" de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían "la salida" de Maduro y dejaron 40 muertos.

Pero la sanción fue extendida a 15 años en junio pasado, en el auge de su campaña en primarias.

La Sala Político Administrativa del TSJ validó el viernes los argumentos de la Contraloría para inhabilitar a Machado -que asegura nunca fue notificada de la sanción- por ser "partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Antonio Guaidó, que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos".

Guaidó, hoy en el exilio, fue reconocido entre 2019 y 2023 como presidente encargado del país por Estados Unidos y otras decenas de países, que presionaron con sanciones la caída sin éxito de Maduro.

Nadie del oficialismo se pronunció el fin de semana sobre la ratificación de la sanción a Machado, que en los hechos significa la virtual ruptura de los entendimientos de Barbados.

En Caracas, en tanto, el diputado y pastor evangélico Javier Bertucci anunció que volverá a competir por la Presidencia del país.

En su cuenta de la red X (antes Twitter), Bertucci, de 54 años, señaló que la candidatura fue propuesta por su partido, El Cambio, y que la aceptó con un “profundo compromiso y un gran respeto por este valiente y sufrido pueblo de Venezuela”.

“Seré el candidato de los que no comen; seré el candidato de los niños que no van a la escuela; seré el candidato de las madres que luchan para darles un hogar a sus hijos; seré el candidato de los pensionados y jubilados que subsisten y sobreviven; de los educadores, que hoy solamente reciben algo mísero que no les permite comer”, expresó en un video.

Sin embargo, expresó su disposición a “declinar” en favor de un candidato de oposición “que pueda lograr los objetivos”, a quien le aportará “todas las estructuras y la fuerza» de su partido, que estará al servicio de ese aspirante, según el sitio de El Universal.

Bertucci fue candidato en 2018, y logró algo más del 10% de los votos. (Télam)