Petro criticó decisión del Congreso colombiano de no regular el uso recreativo del canabbis

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó hoy que el Senado haya archivado en la víspera una proposición de reforma constitucional para regular la compra de cannabis con fines recreativos y aseguró que el país perdió una ocasión para golpear a quienes se enriquecen con las economías ilícitas.

"Quien pierde es Colombia, que podría reemplazar así economías ilícitas. Quien gana es el narcotráfico que puede hacer crecer sus arcas de la muerte", escribió Petro en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

El mensaje de Petro fue una respuesta a uno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) celebrando la decisión del Senado.

"Felicitaciones a los 45 senadores que con su voto impidieron la legalización del consumo recreativo de la marihuana", escribió el exmandatario en la misma red social.

A ese mensaje, Petro respondió: "Eso no es cierto. Vuelve y juega".

"La dosis personal de cannabis está permitida en Colombia por decisión de la Corte Constitucional. De lo que se trataba (con el proyecto de ley) es que la producción se legalice y Colombia pueda exportar cannabis a los países que ya la han legalizado", agregó.

"Hay políticos que ayudan a sostener la rentabilidad del narcotráfico", añadió Petro.

Anoche, el Senado archivó un nuevo proyecto de reforma constitucional para legalizar el cannabis de uso recreativo.

La iniciativa había sido presentada por la senadora oficialista María José Pizarro y el miembro de la Cámara de Representante (baja) del Partido Liberal Juan Carlos Losada.

Según los autores, el proyecto buscaba corregir un "vacío" que, según ellos, hay en la legislación colombiana y argumentaban que en el país es legal portar y consumir marihuana, pero es ilegal comprarla.

En 2017, Colombia finalizó el proceso de reglamentación para la fabricación, uso de semillas y cultivo de cannabis para fines medicinales y científicos.

Sin embargo, los gobiernos han optado por una política prohibicionista respecto al uso recreacional.

Durante el gobierno de Uribe, quien incluyó esta prohibición explícitamente en la Constitución y por eso ahora su despenalización necesitaba un debate más extenso en el Congreso.

Se trata de la quinta vez que el Congreso de Colombia detiene el debate de una iniciativa en este sentido.

Ayer, 46 senadores votaron a favor de archivar la propuesta y 40 en contra, por lo que el proyecto no fue siquiera debatido.

Por ese motivo, los congresistas buscaban impulsar la regularización del mercado para su venta destinada a adultos, según recogió el diario colombiano El Tiempo.

Pizarro, senadora de extrema confianza de Petro y vicepresidenta del Senado, también cruzó hoy a Uribe en sus redes sociales: "Usted fue senador y expresidente debería saber que el consumo de Cannabis es legal desde 1994 y está reglamentado desde 1986. Siendo ilegal solo su comercialización ¿Quiénes se están beneficiando con el hundimiento? Solo a los narcos".

La legisladora del Pacto Histórico, lo acusó de querer "continuar con el modelo fallido de violencia, castigo al consumidor y exposición de la juventud al hampa" y sentenció con ironía: "Felicitaciones"

Por su parte, Losada dijo también hoy en redes sociales que "la política prohibicionista contra las drogas ha sumido a Colombia en una guerra sin sentido".

"No regular la marihuana es continuar en el status quo que seguirá dejando el negocio en manos de los jíbaros (vendedores de droga) y los narcotraficantes y que en nada protege a los niños, niñas y adolescentes", aseguró.

"Regular cannabis ya", agregó el representante.

La última vez que tumbaron una propuesta similar fue en junio, cuando al proyecto en cuestión solo le faltaba un debate para ser aprobada por el Congreso. (Télam)