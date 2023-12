Petro denunció penalmente a expresidente Pastrana que lo acusó de aliarse al narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó hoy una denuncia por "injuria y calumnia" contra el exmandatario Andrés Pastrana, quien había señalado que la gestión del jefe del Estado era “la fusión del Gobierno con el narcotráfico”.

"Yo, Gustavo Francisco Petro Urrego presento, en calidad de víctima ante su despacho, denuncia por delitos de injuria y calumnia (…) en contra del señor Andrés Pastrana Arango", afirma en la denuncia presentada ante el fiscal general Francisco Barbosa, que fue difundida por W Radio y el sitio del diario El Tiempo.

El 28 de noviembre, Pastrana escribió en la red social X que la administración de Petro "no ha sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total".

Petro aseguró que esas afirmaciones son "completamente falsas" porque "no reflejan en lo más mínimo la realidad" de su "administración y los principios que la guían".

"Pastrana deshonra las instituciones que algún día juró defender al calumniar e injuriar mi nombre y el Gobierno que presido", advirtió Petro.

En su réplica, Pastrana en su cuenta de la red X que Petro "pretende acallar tiránicamente" su ejercicio de oposición "instaurando el delito de opinión mediante el acoso judicial".

La denuncia de Petro remarca que "los derechos no son letra muerta en un papel, sino compromisos vivos que deben ser protegidos y promovidos por todos y todas".

El mandatario indicó que la obligación de todo ciudadano de hacer respetar sus propios derechos y los de los demás "es un deber indeclinable” y esa defensa “debe ser ejemplo para el pueblo” que lo votó.

Para el mandatario, cuestionar su integridad o la de su gobierno "sin bases sólidas" es, advierte, "un ataque a la democracia".

"Las declaraciones del ex presidente Pastrana, considerando su prominente posición y la amplia difusión de sus palabras, tienen un potencial significativo para dañar mi honra y desacreditar mi gobierno, con el malsano objetivo de socavar los principios democráticos y la legitimidad de nuestra administración", concluyó el Presidente. (Télam)