Petro dice que Colombia está dispuesta a ayudar a Ucrania en busca de la paz, pero sin enviar armas

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró hoy que su país está dispuesto a ayudar a Ucrania, "pero no con armas, no atizando una guerra entre hermanos", según dijo ante la prensa al margen de la Conferencia Mundial de Seguridad en Múnich, Alemania.

"Podemos ayudar con lo que hemos aprendido de la paz, por ejemplo, en desminar el territorio, en propiciar los diálogos que permitan salir de la guerra", aseguró.

En su exposición ayer ante la conferencia, el mandatario había exhortado a defender la democracia para "sobrevivir como humanidad", recordó que el mundo se expresó a través de Naciones Unidas "a favor del fin de las guerras" y llamó a evitar que la crisis climática "se transforme políticamente en barbarie y fascismo".

"Lo que dijimos ayer es que estamos perdiendo el tiempo matándonos entre nosotros, un tiempo que es vital, porque es el tiempo necesario para superar la crisis climática y poder mantener la vida en el planeta", manifestó hoy, y aseguró que se necesita "un pacto nuevo en la humanidad" que implique "salir de las guerras".

El mandatario, a su vez, abogó por una transformación de las Naciones Unidas.

"No es posible que la mayoría vote en contra de la guerra y haya poder de veto de quienes tienen las armas, eso no se llama democracia. Los votos deben valer más que el veto", señaló, sobre el poder de veto que tienen los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos).

Las declaraciones de Petro se dieron en la misma jornada en la que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió más ayuda militar a los líderes de las potencias occidentales reunidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich, a casi dos años del inicio de la invasión rusa.

"Los ucranianos hemos demostrado que podemos obligar a Rusia a retroceder", afirmó el mandatario, y añadió que las acciones de su ejército "están limitadas únicamente por la capacidad y la longitud del alcance" de su fuerza.

"Mantener a Ucrania en un déficit artificial de armas, en particular de artillería y de capacidades de largo alcance, permite a (el presidente ruso, Vladimir) Putin adaptarse a la intensidad actual de la guerra", apuntó, citado por la agencia de noticias AFP.

Ucrania enfrenta una creciente presión por la escasez de municiones y la Unión Europea (UE) admitió que sólo podrá entregar la mitad del millón de proyectiles de artillería que prometió enviar a las fuerzas de Kiev antes de marzo.

Además, el futuro a largo plazo de los miles de millones de dólares en ayuda de las potencias occidentales está en suspenso desde que la entrega de un nuevo paquete de 60.000 millones de dólares que Estados Unidos prometió está bloqueado por una pugna en el Congreso entre demócratas y republicanos, principalmente del sector conservador que se alinea detrás del expresidente Donald Trump. (Télam)