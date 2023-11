Petro dijo que no es posible la tregua con las disidencias de las FARC si dejan la negociación

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, remarcó hoy que, tras la salida unilateral de la mesa de diálogo de paz por parte del grupo guerrillero Estado Mayor Central (EMC), disidente de la disolución de las FARC, el alto el fuego no será posible.

"El EMC ha resuelto no asistir a la mesa de negociación sin romper la tregua. Eso no es posible. El cese al fuego solo es posible si avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita y el fin de hostilidades a la población civil", tuiteó el mandatario colombiano.

Petro explicó, además, que el alto el fuego incluía la presencia de las fuerzas del Estado en asentamientos ubicados en regiones clave en la ruta del tráfico de cocaína -espacios tradicionalmente controlados por las disidencias- y que sostener la tregua tras la salida unilateral del EMC, no será posible.

El fin de semana, la disidencia de Néstor Vera, alias Iván Mordisco, anunció que mantenía el alto el fuego bilateral pactado.

No obstante, condicionó su presencia en la mesa de diálogo al compromiso del Gobierno de cumplir con los acuerdos alcanzados durante estas negociaciones, que supuestamente estaría rompiendo.

Entre estos acuerdos incumplidos, y detonante de esta nueva ruptura entre Gobierno y guerrilla, estaría la no salida del Ejército del corregimiento de El Plateado y del cañón de Micay, en Cauca, región clave en la ruta del tráfico de cocaína y espacio tradicionalmente controlado por las disidencias.

Sin embargo, Petro señaló que el acuerdo de alto el fuego no incluía la salida de las fuerzas del Estado de este tipo de asentamientos, sino lo contrario, pues se instó al EMC a abandonar los "centros poblados, las vías principales y secundarias", además de colaborar en la sustitución de las economías ilícitas, informó la agencia de noticias Europa Press.

Petro explicó que este tipo de territorios habían sido controlados tradicionalmente por las disueltas FARC y que, si no se beneficiaron por los acuerdos de paz, fue "por la actitud displicente del pasado gobierno", en referencia al mandato de Iván Duque, que los dejó "abandonados".

"Los territorios pasaron entonces a los nuevos grupos armados, muy ligados a las economías ilícitas. El Plateado se convirtió, así, en una especie de bolsa de la cocaína a donde iban diferentes representantes de mafias a negociar", contó el mandatario.

"Estos territorios no han sido ganados militarmente por los nuevos grupos, sino más bien el Estado les ha abierto las puertas; en algunos casos, como el cañón del Micay, han sido ocupados ilegalmente gracias a la ayuda de funcionarios que reciben sobornos", agregó.

Petro explicó que esa "asociación" entre economías ilícitas y funcionariado corrupto potencia este tipo de actividades ilegales y es el germen de esta violencia de la que estas poblaciones están huyendo, por lo que es necesario, apuntó, la presencia del Estado social de derecho en este tipo de espacios.

"El proceso de paz debe comenzar por un acuerdo de sustitución de economías ilícitas por lícitas con ayuda del Estado. Significa esto que la paz se convierte en una política territorial", remarcó.

La mesa de diálogo cancelada el domingo pasado por el EMC había sido instalada por el grupo guerrillero y el gobierno el 16 de octubre pasado, e incluyó el compromiso de un cese del fuego bilateral por tres meses.

El objetivo a largo plazo de esas negociaciones era desmovilizar a unos 3.500 guerrilleros y poner fin definitivo a su actividad rebelde, dijeron las autoridades. (Télam)