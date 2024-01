Petro propone compensar a Venezuela y Guyana para dejar bajo suelo el petróleo del Esequibo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso hoy “compensar” a Venezuela y Guyana para que “no salga” el petróleo que los yacimientos de la región del Esequibo, en disputa entre ambos países, lo que podría aportar además al fin del litigio, ante el riesgo de “un conflicto militar” en la zona.

"Compensar a Guyana y a Venezuela para que ese petróleo que está debajo de la selva amazónica en el territorio del Esequibo no salga. Lo está haciendo el mundo. ¿Es posible plantearlo a Inglaterra y a Estados Unidos? Estados Unidos ha planteado el bloqueo de Venezuela, la posibilidad militar de conflicto en el Esequibo. Guyana, aliado con Reino Unido, está en lo mismo”, advirtió Petro en un encuentro sobre la protección de la Amazonía.

En la ciudad suiza de Davos, donde participa del Foro Económico Mundial, el mandatario renovó de esa manera su propuesta -ya lanzada en varios ámbitos- de pagar para que no se exploten yacimientos petroleros como forma de proteger el ambiente.

"Lo que hay que plantearse no es quién es propietaria del Esequibo, sino que no salga el petróleo”, remarcó Petro, que insistió en que la crisis climática es la "madre de los problemas".

Para el jefe del Palacio de Nariño, “si ese petróleo sale, la lucha contra la crisis climática prácticamente se vuelve un discurso inocuo”.

Según la emisora Blu Radio y el sitio de la revista Semana, el presidente admitió que esa nueva mirada “implica cambios políticos indudablemente profundos, transformaciones de la sociedad y su concepción” y subrayó que “se tienen que realizar no solamente a partir del discurso sino en la práctica misma".

Petro presentó una serie de propuestas para poder avanzar en esta nueva dirección, como una transición energética justa que permita la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, invertir en energías renovables y proteger los bosques y los ecosistemas naturales.

Venezuela y Guyana están en medio de una disputa por 160.000 kilómetros cuadrados de territorio al oeste del río Esequibo, una región rica en petróleo, minerales y biodiversidad que siempre estuvo bajo soberanía de Georgetown.

La zona constituye dos tercios de la superficie total de Guyana y viven allí unas 125.000 personas.

El llamado Laudo Arbitral de París de 1899 fijó los límites marcados por Londres, a los que se aferra Guyana, su antigua colonia.

A mitad del siglo XX se descubrió un supuesto arreglo político para influir en el voto de uno de los juristas en ese arbitraje, por lo que Venezuela reavivó la cuestión.

En 1966, en pleno contexto de descolonización y tres meses antes de la independencia de Guyana, Caracas y Londres firmaron el hoy vigente Acuerdo de Ginebra, que reconoce las demandas venezolanas.

Las tensiones crecieron tras las licitaciones petroleras iniciadas en septiembre por Guyana en aguas en disputa, que el gobierno guyanés les concedió a varias empresas en una zona rica en crudo.

Tras un referendo en diciembre, Caracas anunció que busca anexar la zona, darle nacionalidad a sus habitantes y hasta designó una suerte de gobernador a cargo.

Reino Unido, en apoyo a su antigua colonia, envió al lugar el buque HMS Trent, que ya estaba desplazado en el Caribe para una misión, que llegará el viernes “para una serie de compromisos rutinarios en la región”.

Y en respuesta, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, lanzó hace varios días una serie de ejercicios militares para sus tropas, que contaron con 5.682 combatientes, frente a los límites de aguas en disputa con Guyana. (Télam)