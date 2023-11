Policía colombiana captura a cuatro sospechosos del secuestro del padre de Luis Díaz

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Colombia anunció hoy la captura de cuatro personas sospechosas de participar en el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool Luis Díaz, quien estuvo 12 días en poder de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Capturamos a cuatro personas presuntamente responsables del secuestro de Luis Manuel Díaz. Gracias a un trabajo coordinado con (la) Fiscalía y autoridades del Reino Unido", informó la Policia colombiana en la red social X (antes Twitter).

Las identidades de los detenidos no fueron reveladas, pero la Policía señaló que pertenecen a un "grupo delincuencial" llamado Los Primos.

Las personas, que fueron capturadas en los municipios de Barrancas, en el norte, donde ocurrió el secuestro, y en el vecino Maicao, llevaban dos armas de fuego, informó la agencia de noticias AFP.

La autoridad no precisó la relación entre "Los Primos" y el ELN, una guerrilla fundada en 1964 y que negocia deponer las armas con el Gobierno del izquierdista Gustavo Pedro desde hace casi un año.

El jueves, el ELN entregó al padre de una de las mayores estrellas del fútbol sudamericano a una comisión de Naciones Unidas y la Iglesia católica en una zona montañosa del norte del país.

Luis Manuel Díaz y su esposa, Cilenis Marulanda, fueron raptados por motociclistas el 28 de octubre mientras se desplazaban en una camioneta por Barrancas, el pequeño poblado del norte del país de donde es oriunda la familia.

La mujer fue liberada esa misma noche.

Conocido como Mane, el entrenador de fútbol amateur de 56 años regresó a su casa extenuado y rengueando por las largas caminatas que fue obligado a realizar por una zona montañosa conocida como Serranía del Perijá, en la frontera colombo-venezolana. Ayer dijo haber estado en poder de dos grupos distintos durante el secuestro.

"Sentí un cambio a los tres días, cuando pareciera que ya estaba en las manos del ELN. Me hablaban diferente y me trataban diferente", recordó en una conferencia de prensa en Barrancas, donde la familia aspira a quedarse.

El secuestro de Manuel Díaz hace temblar el proceso de paz que sostiene el ELN con el gobierno de Petro desde el 21 de noviembre de 2022, así como el cese al fuego bilateral por seis meses acordado entre las partes desde el 3 de agosto.

El comandante militar de la guerrilla, Antonio García, reconoció el sábado pasado que habían cometido un "error" con el rapto.

Petro, en el poder desde el 7 de agosto 2022, aseguró la semana pasada que el secuestro fractura la "confianza" entre los negociadores de cara a "las posibilidades de paz en Colombia".

(Télam)