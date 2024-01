Polémico régimen de excepción seguirá en El Salvador hasta erradicar pandillas, anticipó el Gobierno

El controvertido régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial, entre otras suspensiones de garantías constitucionales, continuará en El Salvador hasta la erradicación de las estructuras de las pandillas, informó hoy el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.

"(El Régimen de Excepción) va hasta que se erradique por completo cualquier amenaza que represente esta organización terrorista para los salvadoreños", dijo Villatoro durante una entrevista en la cadena Telecorporación Salvadoreña (TCS).

El funcionario explicó que durante la suspensión temporal de varias garantías constitucionales se lograron importantes éxitos en la guerra contra las pandillas declarada por el presidente ultraderechista Nayib Bukele.

Además, precisó que el número de homicidios bajó a 154 el año pasado de niveles que eran de 3.346 y con una tasa de 53,1 por cada 100.000 habitantes en 2018, el año previo a la toma de posesión del mandatario el 1 de junio de 2019.

"En el 2023, hemos cerrado con una tasa de 2.4, somos el país más seguro de Latinoamérica y estamos a punto de posicionarnos como el país más seguro del continente americano", ponderó Villatoro, citado por la agencia de noticias Sputnik.

El ministro recordó que durante la vigencia de la medida restrictiva fueron detenidos 75.163 miembros de maras o pandillas, a quienes le incautaron cantidades superiores a 7.000 vehículos, 18.000 celulares y 3.600 armas de fuego.

Añadió que ya están en las cárceles 403 de los 494 cabecillas de esas estructuras y los 91 restantes, que no están en territorio nacional, son buscados en coordinación con las autoridades de países a donde huyeron.

Villatoro destacó además la reducción de los índices de impunidad de los criminales, lo que, aseguró, añade un componente de justicia para la población afectada.

"El país que recibimos en el 2019 nos lo entregaron con un índice del 97% de impunidad del delito de homicidio; el golpe del dato para el 2023 es contundente, ahora se tiene una tasa de efectividad de resolución de homicidios del 94.8", concluyó el ministro, quien se reunió con su par argentina Patricia Bullrich un día antes de la asunción del presidente Javier Milei.

El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo del año pasado por 30 días, en un fin de semana cuando las dos mayores pandillas, Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, desataron una ola de violencia que provocó la muerte a 87 personas, según datos oficiales.

Desde entonces ha sido prorrogado por la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa, la cual deberá volver a considerar el asunto la próxima semana, pues la vigencia de la medida vence el 11 de este mes.

Bukele se encuentra de licencia para participar en la campaña electoral y buscar la reelección en febrero, facilitada por un polémico fallo judicial cuestionado por la oposición.

La Sala Constitucional, mediante una interpretación de la Constitución, lo habilitó en septiembre de 2021 para buscar la reelección, lo que generó una fuerte polémica, ya que juristas y opositores consideran que es "inconstitucional".

Su poder se consolidó ese año, cuando su partido Nuevas Ideas obtuvo mayoría en el Congreso, lo que le allanó el camino para destituir y reemplazar a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

Tras romper el bipartidismo de izquierda y derecha en 2019, este empresario ultraliberal de la generación millennial cuenta con el respaldo de 90% de la ciudadanía, según varias encuestas, en gran parte por su controvertido accionar contra las pandillas.

Bukele, de 42 años, le declaró desde marzo de 2022 una guerra, con lo cual el país recuperó la tranquilidad, pero a costa de haber recibido duras críticas de parte de la oposición y de organismos de derechos humanos por abusos carcelarios.

Amparado en un régimen de excepción que es criticado por grupos humanitarios, las autoridades encarcelaron a más de 73.000 presuntos pandilleros, pero unos 7.000 inocentes fueron liberados.

Con habilidad para comunicar sus ideas mediante un uso compulsivo de las redes sociales, el gobernante rompió esquemas de la política tradicional.

"Quiero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara, y al que robó lo metió a la cárcel", se jactó en un mensaje a finales de noviembre. (Télam)