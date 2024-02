Políticos paquistaníes deberán negociar para formar Gobierno tras elecciones sin una mayoría clara

Pakistán se prepara para una semana de negociaciones entre los grupos políticos que mejores resultados obtuvieron en las elecciones del jueves pasado, en las que no quedaron mayorías claras, aunque los candidatos apoyados por el exprimer ministro encarcelado Imran Khan fueron los más elegidos.

Aunque él estaba inhabilitado y su partido, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), no podía concurrir como tal, los postulantes independientes respaldados por Khan obtuvieron 88 escaños de las 266 circunscripciones en juego en estos comicios, informó la agencia de noticias AFP.

La Asamblea Nacional del país, cuenta con 336 escaños, 70 de los cuales están reservados a las mujeres y a las minorías religiosas y se asignan proporcionalmente.

Ayer, cuando quedaban 15 distritos por ser asignados, la Liga Musulmana de Pakistán (PML-N) del ex premier Nawaz Sharif había conseguido 71 diputados y el Partido del Pueblo Pakistaní (PPP) de Bilawal Bhutto Zardari, 53.

Sin embargo, los independientes no pueden formar Gobierno por sí mismos y tienen 72 horas para decidir si se unen o no a un grupo parlamentario, lo que juega en contra del PTI.

De su parte, la PML-N de Sharif, que cuenta con el respaldo del ejército, movió ficha reivindicándose como el partido más votado y tendiendo la mano para formar coaliciones.

"No tenemos suficiente mayoría para dirigir el gobierno solos. Por ello invitamos a los otros partidos y candidatos exitosos a trabajar con nosotros", dijo Sharif, que ha sido tres veces primer ministro.

También se proclamó vencedor el PTI de Imran Khan, mediante un viejo video de su líder encarcelado en el que la voz y el discurso fueron generados por inteligencia artificial (IA).

"De acuerdo a fuentes independientes, estábamos ganando 150 escaños de la Asamblea Nacional antes de que comenzara el amaño", afirma el Khan de la IA.

El Ejército, que gobernó el país durante décadas y sigue desempeñando un papel crucial, reclamó acabar con la polarización política.

"La nación necesita manos estables y un toque reparador para dejar atrás la política de la anarquía y la polarización", señaló su comandante en jefe, el general Syed Asim Munir.

Los comicios se vieron salpicadas por episodios de violencia, como dos explosiones reivindicadas por el Estado Islámico que dejaron 28 muertos el miércoles.

Ayer, dos personas murieron en enfrentamientos entre la policía y seguidores de Khan, que en la semana anterior había recibido largas condenas de cárcel.

Imran Khan, un popular exjugador de críquet, ganó las elecciones de 2018, pero fue cesado por una moción de censura en 2022, seguida por un Gobierno de coalición de la PML-N y el PPP dirigido por Shehbaz Sharif, hermano de Nawaz.

Pakistán, que dispone del arma atómica y ocupa una posición estratégica entre Afganistán, China, India e Irán, afronta numerosos desafíos.

La seguridad se degradó desde que los talibanes regresaron al poder en Afganistán en agosto de 2021. La economía paquistaní acusa una deuda gigantesca y una inflación que ronda el 30%. (Télam)