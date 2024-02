Por segunda vez en un mes, un paro afecta a cientos de vuelos de la aerolínea alemana Lufthansa

Una huelga de personal de tierra prácticamente paralizó hoy las operaciones de la aerolínea de bandera alemana Lufthansa por segunda vez en dos semanas, en vísperas de una nueva ronda de negociaciones entre la empresa y el sindicato, que reclama un aumento salarial.

Apenas entre un 10 y 20% de los 1.000 vuelos programados para la jornada no se verían afectados por la medida de fuerza, que perjudicará a unos 100.000 pasajeros en lo siete aeropuertos más grandes de Alemania, estimó Lufthansa en un comunicado.

"Partimos de la base de que solo podrá operar entre 10 y 20% del plan de vuelos de Lufthansa", declaró en su sitio de Internet la mayor aerolínea europea, que desde fines de la década de 1990 está completamente en manos privadas.

La huelga comenzó la madrugada del martes y deberá extenderse hasta la mañana del miércoles, según el sindicato Verdi.

El sindicato dice que no ha habido avances en las negociaciones sobre las condiciones laborales, con lo cual defendió la huelga de 25.000 empleados, incluyendo trabajadores de mantenimiento y de atención al cliente.

Durante una primera huelga, hace casi 15 días, se cancelaron unos 900 vuelos y más de 100.000 pasajeros tuvieron que cambiar de vuelo.

El sindicato busca aumentos salariales de 12,5% y un mínimo de 500 euros adicionales por mes, así como un bono de 3.000 euros para compensar la inflación.

Lufthansa ofreció un aumento salarial de 4% en diciembre y un incremento adicional de 5,5% para febrero de 2025, y aceptó la prima por inflación exigida por el sindicato.

"Ya hemos demostrado dos veces que podemos hacer huelga", declaró hoy el negociador sindical Marvin Reschinsky a la agencia de noticias alemana DPA.

El dirigente sindical aseguró que la participación en el paro de hoy volvió a ser elevada y que ya se habían cancelado más vuelos para la misma hora que en la primera medida de fuerza, a principios de febrero.

"Por tanto, sería prudente llegar a una conclusión ahora" del conflicto salarial, dijo.

Desde el punto de vista del sindicato, una ronda de negociaciones prevista para mañana miércoles con Lufthansa en Francfort podría ampliarse al jueves si se llega a un acuerdo.

El hecho de que se haya reservado otra fecha de negociación en marzo no significa que el sindicato no quiera llegar a un acuerdo ahora, aseguró Reschinsky.

El sindicalista volvió a exigir a la empresa una oferta más elevada.

En comparación con los pilotos, aseguró, los aumentos salariales para el personal de tierra ofrecidos hasta ahora son demasiado bajos.

"En Lufthansa no tenemos presupuestos ajustados. Y a diferencia del sector público, los empleados aún tienen mucho que recuperar de la era del coronavirus", dijo.

