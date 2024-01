Por "un poco de bronquitis", Francisco evita leer un discurso en el Vaticano

El papa Francisco, de 87 años, evitó hoy leer un discurso a un grupo de comunicadores franceses presentes en el Vaticano a causa de "un poco de bronquitis".

"Me gustaría leer todo el discurso, pero tengo un problema, un poco de bronquitis, y no puedo hablar bien", aseveró el pontífice al recibir a miembros del grupo "Université des Communicants en Église".

El Papa, que a fin de año ya había tenido problemas pulmonares, sí pudo leer de todos modos dos discursos previos a la recepción de la delegación francesa.

Tras la audiencia con los comunicadores, Francisco recibió a representantes de una organización dedicada a resguardar la memoria audiovisual del catolicismo, a quienes tampoco leyó el discurso que tenía preparado, sino que lo entregó impreso.

De todos modos, tras entregar el discurso al grupo francés, el Papa saludó uno por uno a los presentes.

"Para saludar no debo hablar"; les dijo. (Télam)