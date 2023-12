Precandidato presidencial republicano se baja de la interna en Colorado por la exclusión de Trump

El precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Vivek Ramaswamy anunció que no competirá en la primaria de su partido en el estado de Colorado si la Justicia mantiene descalificado al expresidente Donald Trump de la contienda.

"Prometo que no me postularé para las primarias republicanas en Colorado hasta que el nombre de Trump vuelva a la boleta", publicó Ramaswamy, de 38 años, en la red social X.

Las declaraciones de Ramaswamy, un multimillonario apodado el "Trump millenial" por la coincidencia de sus perfiles empresariales y su escasa experiencia política, llegan un día después de que la Corte Suprema de Colorado descalificara a Trump para la elección primaria del Partido Republicano de 2024 en ese estado, debido a su presunta participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

El equipo de Trump dijo que apelará el fallo ante la Corte Suprema.

Trump, de 77 años, será juzgado en Washington en marzo acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de noviembre de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden.

El republicano fue sometido a juicio político por segunda vez por la Cámara de Representantes tras el ataque al Capitolio perpetrado por cientos de sus seguidores, acusado de incitar a una insurrección, pero fue absuelto por el Senado.

Ramaswamy, que es abogado y biotecnólogo, también llamó a que otros candidatos a la nominación republicana hagan lo mismo: "De lo contrario, apoyan tácitamente esta maniobra ilegal, que tendrá consecuencias desastrosas", agregó, según recogió la agencia de noticias Sputnik.

Anteriormente, Ramaswamy afirmó a la cadena de televisión ABC News que, a pesar de que sería más fácil ganar sin el líder de la carrera, la decisión de la Corte Suprema de Colorado contra Trump es "una violación grave de las normas jurídicas".

La Sección Tres de la Decimocuarta Enmienda, citada por la corte de Colorado, establece que ninguna persona que haya "participado en una insurrección" o haya prestado ayuda a sus enemigos será elegible para ocupar un cargo público en Estados Unidos.

Colorado, que ha votado en las últimas cuatro presidenciales por los candidatos del Partido Demócrata, debe realizar sus primarias el 5 de marzo, en el llamado Supermartes, cuando unos 15 estados prácticamente sellan las nominaciones de sus partidos.

Una apelación podría garantizar que el nombre de Trump figure en la contienda mientras el caso es resuelto.

Pero el fallo de ayer podría repercutir en otros estados, con casos similares ya descartados en Minnesota y Michigan. (Télam)