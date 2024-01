Premier británico justificó los ataques contra los hutíes: "Tenemos que enviar una señal firme"

El primer ministro británico, Rishi Sunak, justificó hoy los bombardeos de las fuerzas británicas y estadounidenses en Yemen, al afirmar que eran necesarios para enviar una "señal firme" a los rebeldes hutíes, en medio de los ataques de ese grupo respaldado por Irán a buques comerciales en el mar Rojo.

"Está claro que este tipo de comportamiento no puede quedar sin respuesta. Tenemos que enviar una señal firme de que esta violación del derecho internacional está mal. No se puede actuar así impunemente. Y por eso, junto con nuestros aliados, hemos decidido emprender esta acción", dijo Sunak durante una visita a Ucrania.

"He tomado la decisión con los aliados de emprender lo que considero una acción necesaria, proporcionada y selectiva contra objetivos militares para degradar e interrumpir la capacidad de los hutíes", declaró.

Más temprano, Sunak, emitió una declaración desde el número 10 de Downing Street, justificando el ataque: "Hemos actuado en legítima defensa ante los persistentes y graves ataques de los hutíes contra el transporte marítimo en aguas internacionales".

"Los ataques fueron una medida necesaria y proporcionada para disuadir futuras agresiones y proteger nuestros intereses nacionales y de nuestros aliados. Estas acciones están respaldadas por el derecho internacional y se notificarán de manera apropiada al Consejo de Seguridad de la ONU", dijo.

El viceministro de Defensa del Reino Unido, James Heappey, en una entrevista a Times Radio, respaldó esta posición.

"Los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido en Yemen fueron un acto de autodefensa", enfatizó y agregó: "No dudaremos en proteger vidas y garantizar la seguridad de la navegación comercial".

En respuesta, los hutíes amenazaron hoy con llevar a cabo represalias en respuesta a los ataques aéreos de Estados Unidos y el Reino Unido contra sus instalaciones militares en el Mar Rojo.

Un portavoz militar hutí declaró que "los ataques no quedarán sin castigo o represalias".

El líder de Escocia, el ministro principal Humza Yousaf, expresó su preocupación y solicitó una sesión parlamentaria "urgente" para discutir las implicaciones de la acción militar del Reino Unido.

"Es fundamental que se informe y se debata en el Parlamento sobre estas decisiones de gran importancia", enfatizó. (Télam)