Premier británico responsabilizará a la policía si hay disturbios en marcha a favor de Palestina

El primer ministro Rishi Sunak, dijo hoy que responsabilizará al jefe de la Policía Metropolitana de Londres (Met), Mark Rowley, por la marcha a favor de Palestina que se realizará en Londres en la conmemoración del Armisticio del 11 de noviembre, día que en 1918 se firmó el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial.

El líder británico expresó su descontento con la decisión del jefe de policía de no respaldar las demandas de su Gobierno de prohibir la marcha solicitada por grupos de activistas en el marco de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.

Sunak consideró la realización de la marcha como "completamente inapropiada" y "provocativa", pero que de todas formas anticipo que no va a presionar para que se vete.

En una visita a una escuela en Lincolnshire, al este de Inglaterra, Sunak dijo a los periodistas presentes que se reunirá con el jefe policial para asegurarse de que los agentes "actúen con firmeza" durante la conmemoración.

"Esta es una decisión que tomó el jefe de la policía Metropolitana", recalcó Sunak.

Rowley rechazó las solicitudes para prohibir la protesta, al afirmar que tal medida sería un "último recurso".

La Met puede solicitar que se prohíba una manifestación pública en virtud del artículo 13 de la Ley de Orden Público de 1986 si existe riesgo de desorden público grave.

"Estamos decididos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que los eventos pasen sin interrupciones", explicó.

“Si en los próximos días, en nuestras investigaciones determinamos que existe una amenaza real de desórdenes graves, nos acercaremos al Ministerio del Interior. En este momento, seguimos centrados en los hechos que tenemos ante nosotros y en desarrollar nuestro plan para garantizar los niveles más altos de protección para los eventos durante todo el fin de semana", afirmó.

Aclaró que, aunque la ley británica no permite una prohibición absoluta de las protestas, pueden imponerse condiciones para reducir los disturbios.

"Pero el uso de este poder es increíblemente raro", añadió en un comunicado, refiriéndose a la solicitud de vetar la marcha. (Télam)