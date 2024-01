Premier sueco ofrece a su par húngaro reunirse para concluir el proceso de adhesión a la OTAN

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, le ofreció hoy a su homólogo húngaro, Viktor Orban, reunirse el próximo 1 de febrero en Bruselas para "intensificar el diálogo" entre los dos países con el objetivo de obtener el último visto bueno que necesita el país nórdico para sumarse a la OTAN, solicitado tras la invasión rusa a Ucrania.

Así, Kristersson respondió a la carta enviada esta semana por Orban, en la que el premier lo invitaba a visitar Hungría y "negociar" la adhesión.

Si bien desde el Gobierno sueco señalaban que el acuerdo político ya existe y que no cabían nuevas vías de diálogo sobre este asunto, el líder sueco respondió ahora que "coincide" en que mantener más conversaciones al respecto sería "beneficioso" para ambas partes.

En este sentido, el mandatario sueco indicó, además, que está dispuesto a "abordar todos estos asuntos de forma exhaustiva en Budapest en un momento que sea conveniente para ambos", por lo que ha dejado la puerta abierta a una posible visita, tal y como refleja la misiva, a la que tuvo acceso la cadena de televisión local SVT.

La fecha fijada por Kristersson coincide con la próxima reunión del Consejo Europeo, prevista para el 1 de febrero, la cual ha descrito como "muy importante".

"La finalización del proceso de ratificación del protocolo de adhesión de Suecia por parte del Parlamento húngaro creará una fundación sólida sobre la que sacar adelante nuestras relaciones bilaterales y reforzar nuestra confianza y entendimiento mutuos", añadió, informó la agencia de noticias Sputnik.

Ayer, Orban le informó por teléfono al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que su Gobierno apoya efectivamente la integración de Suecia en la Alianza Atlántica y está dispuesto a "concluir la ratificación" de los protocolos de adhesión.

"Espero que la ratificación se produzca en cuanto el Parlamento vuelva a reunirse", expresó Stoltenberg, quien celebró el "claro apoyo" del Gobierno húngaro a la incorporación de Suecia al bloque.

Horas antes, Stoltenberg había aplaudido la finalización del trámite parlamentario en Turquía para aprobar el protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN, esperando que ahora Hungría, último aliado por ratificar, finalice "pronto" con la tramitación.

Tanto Suecia como Finlandia solicitaron la adhesión a la Alianza en mayo de 2022 tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de ese mismo año.

Finlandia logró unirse a la OTAN en abril de 2023, pero la adhesión de Suecia no se completó.

Turquía dilató la aprobación de la entrada de Suecia en la OTAN durante 20 meses, tras alegar preocupaciones de seguridad y acusar a Estocolmo de no combatir a supuestos a miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) que Ankara considera "terroristas". (Télam)