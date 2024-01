Preocupación en el Reino Unido por el aumento de muertes con armas blancas entre los jóvenes

Una campaña para combatir la creciente ola de violencia con armas blancas que se está cobrando cientos de vidas de jóvenes fue lanzada hoy por el actor y rapero británico Idris Elba, quien emergió como una voz influyente en la lucha contra este tipo de incidentes.

Este problema en el Reino Unido se agravó en los últimos años, donde las estadísticas policiales para Inglaterra y Gales, de julio de 2022 a junio de 2023, indican que aproximadamente 247 personas perdieron la vida debido a crímenes con cuchillos.

Estos números no incluyen a adolescentes como Alfie Lewis, de 15 años, apuñalado fatalmente en Leeds en noviembre de 2023, o Harry Pitman, de 16 años, asesinado en el norte de Londres en la víspera de Año Nuevo de 2023, dos casos que conmovieron a la sociedad británica.

El ministerio del Interior anunció en agosto del año pasado que se introducirían medidas más estrictas contra los machetes y los cuchillos estilo zombi.

Pero el Parlamento demoró en aprobar nueva legislación y desde entonces se produjeron varios ataques más.

En este escenario, Elba, famoso por sus roles en series aclamadas como "Luther" y "The Wire", lanzó la campaña "Don't Stop Your Future"para combatir los mortales ataques con cuchillos entre los jóvenes.

Además trabaja junto a comunidades locales y marcas reconocidas para abordar la violencia seria.

En ese sentido, la Plaza del Parlamento se llenó hoy con trajes cuidadosamente doblados, y cada paquete representa a alguien que murió a causa de un crimen con arma blanca en las calles del Reino Unido.

La exhibición pretende ser un tributo respetuoso a las vidas perdidas, al mismo tiempo que resalta la magnitud del problema.

En una reciente declaración a la BBC, Elba instó al gobierno a prohibir la venta de los llamados "cuchillos zombi" y machetes, una medida que cree podría salvar muchas vidas jóvenes.

"No puedo permanecer en silencio mientras las jóvenes vidas se pierden en crímenes brutales y despiadados", expresó Elba, quien también está lanzando un sencillo titulado "Knives Down" en apoyo a su campaña.

"Estamos viendo un aumento, no una disminución, y eso debe cambiar", afirmó Elba, conocido en Argentina por protagonizar series como Luther y películas como Secuestro en el aire, y su participación en la icónica serie estadounidense The Wire.

Yemi Hughes, madre del joven de 19 años Adnre Aderemi, asesinado en 2016, se unió a la campaña de Elba y habló ante la BBC sobre la persistencia del problema y la necesidad de una acción urgente.

"Nuestras voces individuales no han sido escuchadas, pero nuestro dolor sigue siendo sentido por familias cuyos hijos aún están siendo asesinados", dijo Hughes.

El gobierno del Reino Unido respondió afirmando su compromiso con "medidas de intervención adicionales" y asegurando que más criminales que portan cuchillos están recibiendo sentencias más duras.

Sin embargo, la efectividad de estas medidas y la fecha de implementación de la nueva legislación siguen siendo inciertas. (Télam)