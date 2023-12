Preocupación en Reino Unido por la situación de los solicitantes de asilo detenidos

Casi 80% de los individuos retenidos en centros de detención de inmigrantes del Reino Unido fueron liberados, en lugar de ser deportados, pero luego de enfrentar en muchos casos aprehensiones prolongadas que no tenían justificación legal, según un informe.

La investigación más reciente de las Juntas de Monitoreo Independiente (IMB) británica, indicó que en 2022 se verificaron muchos casos de inmigrantes que fueron liberados después de enfrentar desafíos legales exitosos o tras ser evaluadas por problemas de salud, pese a que el Ministerio del Interior orientaba sus acciones a detener a las personas solo cuando existe una posibilidad realista de deportarlas en un plazo razonable.

Las juntas relataron que la mayoría de los detenidos no son finalmente expulsados del Reino Unido, y han calificado la retención indefinida como injusta e inhumana y plantearon además la preocupación por el trato a las personas vulnerables.

El informe mostró preocupación también por la duración prolongada de las detenciones de inmigrantes, sin un límite de tiempo legal en los Centros de Expulsión de Inmigrantes (IRC), lo que fue una fuente constante de inquietud para las autoridades.

"No hay un límite de tiempo legal para la duración de la detención en los centros, sin embargo, para que una persona sea legalmente detenida, debe existir una perspectiva realista de expulsión dentro de un tiempo razonable", dice el informe.

Sin embargo, 78% de aquellos que dejaron la detención en 2022 no fueron expulsados sino que fueron puestos en libertad bajo fianza en la comunidad, muchos habiendo presentado una solicitud de asilo.

Además, los detenidos estuvieron en esa condición por períodos más largos en 2022 que en 2021.

“Este informe evidencia otro año desafiante en la detención de inmigrantes y destaca la necesidad, ahora más que nunca, de que las IMB locales sean los ojos y oídos del público en general en los lugares de detención", dijo Elisabeth Davies, presidenta nacional de la IMB.

Mientras tanto, hoy se conoció el nombre de Leonard Farruku, un solicitante de asilo albanés de 27 años, quien falleció en un presunto suicidio en la barcaza Bibby Stockholm.

Esta embarcación, utilizada para retener a inmigrantes frente a las costas de Dorset, sur de Inglaterra, se emplea para albergar a personas que aguardan la resolución de sus solicitudes de asilo, con capacidad para 500 hombres.

El incidente se produce en un momento crítico para el Gobierno de Rishi Sunak, que enfrenta una votación clave sobre un controvertido proyecto de ley para enviar a inmigrantes ilegales a Ruanda.

Según el Telegraph y The Guardian, Farruku mostró signos de angustia antes de su muerte, y su hermana, Jola Dushku, afirmó que fue tratado “como un animal” en la barcaza.

“Nos tomamos muy en serio el bienestar y la seguridad de las personas a nuestro cargo y estamos comprometidos a garantizar que la detención y la expulsión se lleven a cabo con dignidad y respeto. Trabajamos para garantizar que las personas sean detenidas durante el menor tiempo posible mientras buscamos su expulsión del Reino Unido a su país de origen o a un tercer país seguro", dijo por su parte

un portavoz del Ministerio del Interior, según The Guardian.

En ese sentido, las IMB también reportaron una preocupación creciente por el tratamiento de personas vulnerables, especialmente aquellas con problemas de salud mental significativos.

Se observaron casos en los que las expulsiones se retrasaron por el bienestar de la persona debido a sus problemas de salud mental, lo que plantea cuestiones sobre la legalidad de su detención.

El año pasado hubo un aumento sin precedentes en el número de personas que cruzaron el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones y luego fueron detenidas.

El Ministerio del Interior enfrentó desafíos para procesar este volumen de llegadas, por lo que las IMB expresaron su preocupación por las condiciones y el tratamiento de estas personas, destacando situaciones de hacinamiento, deterioro de las condiciones de higiene y salud, y la extensión de la detención más allá del límite legal. (Télam)