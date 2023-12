Presidente colombiano critica a Milei por quitar universidad gratuita a extranjeros

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó hoy a su homólogo argentino, Javier Milei, por quitar el acceso gratuito a la universidad a extranjeros y anunció que recibirá a 20.000 estudiantes de nacionalidad colombiana a los que consideró "expulsados" de la Argentina.

"Recibiremos 20.000 estudiantes colombianos que se educaban gratuitamente en Argentina. Literalmente son expulsados de ese país, para ellos no hubo la llamada libertad. Vamos a gestionar para que puedan continuar sus estudios en Colombia sin mayor obstáculo y también de manera gratuita", dijo Petro en su cuenta de la red social X, y consignó la agencia de noticias Sputnik.

El proyecto de "ley ómnibus" que mandó Milei al Congreso, el jueves, incluye la posibilidad de que las universidades públicas e "instituciones de educación superior de gestión estatal" (terciarios) comiencen a cobrar un arancel a los extranjeros que, sin tener residencia en el país, quieran estudiar una carrera.

Sin embargo, la iniciativa contempla la posibilidad de que los estudiantes extranjeros puedan acceder a becas.

La medida no solo afectaría a estudiantes colombianos, también muchos otros extranjeros que cursan sus carreras universitarias en Argentina. La más reciente estadística, publicada en 2021, indica que hay alrededor de 117.00 estudiantes de otras nacionalidades en universidades argentinas, sobre un alumnado total de 2.730.754. Los extranjeros corresponden solo a poco más del 4% de los inscritos en instituciones educativas.

No obstante, la propuesta de ley no ha sido adoptada como decisión final en Argentina y debe pasar por el proceso legislativo para su aprobación. En caso de que pase en el congreso, sería competencia de la administración de la nación argentina definir el costo anual de la educación superior para extranjeros.

La posible modificación en la gratuidad de la educación universitaria para extranjeros genera debate en Latinoamérica, con opiniones encontradas sobre los impactos y la equidad en el acceso a la educación superior, consigna el diario colombiano "El Tiempo".

Unos 99.693 extranjeros cursaban estudios de pregrado o grado y 18.127 ofertas de posgrado. Sobre su procedencia, la Síntesis de Información Estadísticas Universitarias – elaborada por el Ministerio de Educación de la Nación argentino en 2021 – destaca que 95,9% provenían de países de América; un 2,90%, de países de Europa, y el 1,17% restante, de Asia, África y Oceanía.

El capítulo del proyecto de ley de emergencia modifica el artículo de la Ley de Educación Superior y habilita el cobro de un arancel a los extranjeros. A la vez, garantiza la gratuidad de las universidades públicas para todos los argentinos y para los extranjeros que tengan un DNI argentino permanente, que se obtiene al tener una residencia permanente en el país.

Los requisitos son haber vivido dos años en el país en el caso de migrantes de países del Mercosur y tres años para los países extra-Mercosur, así como haber hecho el trámite correspondiente.

Para los extranjeros con residencia temporaria, el texto no las arancela automáticamente, sino que habilita a que cada universidad pública determine si cobra o no.

"Podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que reúnan los requisitos", dice el texto.

También agrega que las universidades podrán "firmar convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y de gestión".

Además, podrán fomentar mecanismos de intercambio y generar de esa forma sistemas de becas para los extranjeros que vengan a estudiar en el país. (Télam)