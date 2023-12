Presidente de Guyana apela a resolución "pacífica" de conflicto territorial con Venezuela

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, manifestó hoy el compromiso de su país con los medios "pacíficos y legales" para la resolución de cualquier conflicto fronterizo, como el que enfrenta a su país con Venezuela, que reclama la soberanía sobre la región del Esequibo, rica en petróleo.

"Todos estamos a favor de los medios pacíficos y legales para resolver los conflictos fronterizos. Nuestra región debe seguir siendo una zona de paz", afirmó en su discurso de fin de año, según consignó la agencia de noticias Europa Press.

Ali indicó que "la seguridad regional es una cuestión cada vez más importante". "Vivimos en un mundo en el que la paz está en riesgo de punta a punta del universo", agregó.

El mandatario guyanés destacó que a partir del 1 de enero su país asume la presidencia de turno de la Comunidad del Caribe (Caricom), de la que destacó su "papel robusto para garantizar la paz y la seguridad internacional".

"El 2024 traerá nuevas posibilidades de seguir con programas concretos para alcanzar las prioridades estratégicas de la Caricom con el objetivo de lograr los objetivos de desarrollo de la región y esforzarse por la paz y la prosperidad de la comunidad caribeña", añadió.

Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río del mismo nombre.

La disputa por el Esequibo no causó problemas entre ambos países vecinos ni para el resto de la región hasta 2015, cuando se descubrió un gigantesco yacimiento de petróleo -considerado la segunda mayor reserva mundial- en una zona del océano Atlántico correspondiente al área en cuestión.

Venezuela sostiene que el Esequibo forma parte de su territorio desde que era colonia de España y apela al Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sentaba bases para una solución negociada y anulaba un fallo de 1899, que estipulaba que Caracas renunciaba a la región, aunque más tarde se retractó.

Guyana llevó en 2020 el caso a la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que en un fallo reciente pidió "abstenerse de cualquier acción que modifique la situación actualmente vigente en el territorio en disputa", pero Venezuela reiteró que no reconoce la competencia de ese tribunal.

Las tensiones se acentuaron tras la celebración de un referéndum sobre la soberanía del Esequibo el 3 de diciembre en Venezuela, en el que se aprobó crear en la región una provincia venezolana y dar la nacionalidad a sus habitantes.

Reino Unido, en apoyo a su antigua colonia, envió esta semana al lugar al buque HMS Trent, que ya estaba desplazado en el Caribe para una misión.

En "respuesta a la provocación" de Reino Unido, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, lanzó el jueves pasado una serie de ejercicios militares, que contaron con 5.682 combatientes, frente a los límites de aguas en disputa con Guyana.

En tanto, Guyana respondió que la presencia del buque británico fue planificada "hace mucho tiempo" y que el presidente venezolano "sabe" que Georgetown no tiene "ningún plan" de atacar a Venezuela.

Venezuela instó a Guyana a tomar acciones inmediatas para el retiro del buque y abstenerse de seguir involucrando potencias militares en la controversia territorial y a continuar con la vía del diálogo directo entre las partes.

Además, el Gobierno advirtió en un texto a los miembros del Caricom y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que estas acciones son contrarias al espíritu de paz y entendimiento que surgió de la reunión que se realizó el 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas.

Por su parte, la oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) también denunció la "provocación innecesaria" que supone la llegada del buque de guerra británico.

"Desde la Plataforma Unitaria Democrática, reiteramos que los venezolanos tenemos sólidos documentos jurídicos para defender nuestro territorio Esequibo", sostuvo la PUD en la red social X (ex Twitter), en el que además reivindican la "vigencia y validez" del Acuerdo de Ginebra de 1966.

"Rechazamos la presencia del buque de guerra británico en el territorio en reclamación, por tratarse de una acción provocadora e innecesaria", mencionaron y pidieron "su inmediato retiro".

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, publicó este sábado un mensaje en el que se hace eco de una declaración de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) en el que "condena y rechaza" la presencia de "una fragata de guerra" británica "apostada" frente a las costas de Guyana.

Unas 125.000 personas, una quinta parte de la población de Guyana, viven en el Esequibo, que cubre dos tercios de la superficie del país. (Télam)