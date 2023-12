Presidente de Paraguay reafirma que ya no espera cerrar un acuerdo Mercosur-UE

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reiteró hoy que cuando esta semana su país asuma la presidencia pro tempore del Mercosur se enfocará en otros mercados y dejará las negociaciones en curso con la Unión Europea (UE).

"Ya estamos mirando para otro lado. ( ) Reiteré en varias oportunidades mi decisión de en la próxima presidencia pro tempore poder concentrar los esfuerzos en otros ámbitos", dijo el mandatario en entrevista con el canal paraguayo GEN.

Peña recordó que dentro del Mercosur se distribuyen las negociaciones entre los países miembro.

En ese sentido, dijo que Paraguay se encargó de encarar un acuerdo con Singapur, Argentina, con Emiratos Árabes Unidos y Brasil con la UE, informó la agencia de noticias Sputnik.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Sila, "ha hecho un esfuerzo sobrehumano, pero del otro lado no hay un interés", dijo Peña sobre las conversaciones con el bloque europeo.

A su entender, la UE no tiene interés en cerrar un acuerdo con el Mercosur, y por eso pone condiciones que son "inaceptables" para la parte sudamericana, la mayoría de índole ambiental.

"Esto llega al punto de no reconocer a las autoridades de cumplimiento paraguayas, es como decir "nosotros no creemos en lo que hacen los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, nosotros queremos hacer nuestras propias evaluaciones".

"Creemos que eso es pérdida de soberanía, es prácticamente inaceptable esa condición", añadió.

En ese sentido, consideró que la UE pone esa condición para que no haya acuerdo, teniendo en cuenta que el Mercosur no la va aceptar, para que la falta de acuerdo sea más diplomática.

Finalmente, resaltó que de las tres negociaciones que estaba llevando adelante el Mercosur, la única que avanzó es la liderada por su país con Singapur, y confirmó que este jueves, en la cumbre del bloque en Río de Janeiro, cuando Paraguay asuma la presidencia pro tempore, se firmará oficialmente el acuerdo con el país asiático.

También adelantó que como presidente temporal del Mercosur pedirá liderar las negociones con Emiratos Árabes Unidos

El acuerdo entre la UE y el Mercosur, el bloque que integran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, fue sellado en 2019 tras 20 años de arduas negociaciones.

Sin embargo, no fue ratificado debido a las preocupaciones del bloque europeo sobre las políticas ambientales, especialmente de Brasil durante la presidencia de Jair Bolsonaro, que impulsó la deforestación de la Amazonia para favorecer al agronegocio.

En marzo, la UE presentó un instrumento adicional al Mercosur en el que incorporó una serie de exigencias ambientales que podrían perjudicar la exportación de determinados productos de la región, por lo que se encontró con la resistencia de algunos países.

El Mercosur, por su parte, entregó su contraoferta formal a principios de septiembre, tras lo cual la UE dijo que sigue empeñada en cerrar un acuerdo comercial.

En Francia, en particular, el acuerdo genera fuertes reticencias en el poderoso sector agrícola, que teme que el Gobierno tenga que rebajar o eliminar subsidios a sus exportaciones, para evitar una competencia desleal con las exportaciones del Mercosur. (Télam)