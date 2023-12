Presidente mexicano pronostica conflictos si Arévalo no puede asumir en Guatemala

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió hoy que se respete la democracia en Guatemala y se permita asumir el poder en enero al mandatario electo Bernardo Arévalo, porque de lo contrario se podría generar una "inestabilidad política" con consecuencias para la región.

"Si no se respeta la voluntad del pueblo en Guatemala, se pueden originar conflictos", manifestó hoy López Obrador, durante su habitual conferencia de prensa matutina en el Palacio presidencial.

"Son nuestros vecinos, nuestros hermanos, y no queremos que haya inestabilidad política en Guatemala. Es nuestra frontera sur", subrayó el mandatario izquierdista, informó la agencia de noticias AFP.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) oficializó en octubre los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales del 20 de agosto, en las que se impuso con 58% de los votos Arévalo, candidato del Movimiento Semilla, dando así por concluido el proceso electoral.

Sin embargo, el Ministerio Público pidió la anulación de todo el proceso electoral por presuntas irregularidades de su formación política y pretende así evitar que el presidente electo y sociólogo de 65 años tome posesión del cargo.

Días atrás, la Fiscalía había afirmado que las actas electorales de los comicios Arévalo eran "nulas" y, por lo tanto, el resultado no era válido, además de pedir el retiro de la inmunidad al mandatario electo.

El Tribunal Electoral del país centroamericano precisó que los resultados son "inalterables".

"Por una situación de resistencia al cambio, de resistencia a la democracia, de falta de respeto a la voluntad de los guatemaltecos, pues se están poniendo obstáculos para que no se lleve a cabo el mandato de los ciudadanos", evaluó López Obrador.

López Obrador, quien en otras ocasiones manifestó su respaldo al socialdemócrata Arévalo, sostuvo que no se trata de una acción "intervencionista", sino de interés por un país que es "vecino, hermano".

Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) criticaron reiteradamente las resoluciones de la Fiscalía guatemalteca contra el político opositor.

El presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró ayer que nada impide que Arévalo asuma el poder, pero también calificó de "injerencia" la posición de Estados Unidos. (Télam)