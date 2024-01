Presidente mexicano se disculpa con la diputada trans a la que llamo "hombre vestido de mujer"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se disculpó hoy con la diputada transexual Salma Luévano, a la que el lunes describió como "hombre vestido de mujer" para detallar el encuentro que ambos mantuvieron el fin de semana durante un acto oficial.

El mandatario respondió el lunes a un posteo de un periodista que insinuó que el Presidente se alejó de Luévano después de saludarla tras darse cuenta de que era una mujer trans, luego de que circulara un video el fin de semana en el que ella lo saludaba con un beso y él parecía alejarse.

López Obrador dijo al responder que también besa a hombres, y se refirió a la diputada como tal.

"Yo beso a los hombres y me besan. El hombre tiene sentimientos", había declarado.

El mandatario señaló en conferencia de prensa que no se lo podía criticar por "dar un beso a un señor vestido de mujer", según consignó la agencia de noticias Europa Press.

Luévano, también del partido Morena, dijo que el Presidente sabe que es una mujer trans y que se tienen mucho respeto.

No obstante, al anunciar hoy que se abrirá una cuenta en la red social TikTok, López Obrador confirmó que su primer mensaje será una "disculpa" a "una compañera que se identifica como mujer".

"Quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestido de mujer. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad, cualquier persona debe asumirse como se identifique (…) considero que el amor no tiene sexo", comentó López Obrador en su conferencia de prensa diaria, según reprodujo la agencia Sputnik.

Por su parte, Luévano agradeció en redes sociales la disculpa del presidente y reclamó públicamente una reunión con López Obrador.

"Hoy el presidente López Obrador me ofreció una disculpa por mal generalizarse. Esta declaración es importantísima, pues visibiliza una lucha que nos ha tomado décadas. Soy una mujer, Diputrans y eso no está a discusión. Ahora a esperar a que me reciba el presidente", escribió Luévano en la red social X (antes Twitter).

(Télam)