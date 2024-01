Presidente saliente de Guatemala revela que tuvo cáncer durante su mandato

El saliente presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, reveló que padeció cáncer mientras estaba en el cargo, a pocos días de entregar el mando a Bernardo Arévalo, que asumirá el próximo domingo tras la incertidumbre generada por los intentos de la Fiscalía de revocar el resultado electoral e ilegalizar su partido, el Movimiento Semilla.

"Cuando entré a la Presidencia no tenía una sola cana y me veía mejor (…) aquí en este puesto se envejece, nadie supo que tuve cáncer; y sin embargo lo enfrentamos, lo vencimos y salimos adelante", dijo ayer Giammattei durante un acto en la localidad de Jalapa, informó el diario Prensa Libre.

"Nadie se enteró", señaló Giammattei, que en el evento resaltó los “logros” que, a su criterio, tuvo su gobierno.

"Llegué a la Presidencia en el peor momento de la humanidad", consideró, según recogió la agencia de noticias Europa Press.

Además, denunció que recibió presiones de la comunidad internacional por la crisis política que generaron los avances de la Fiscalía contra Arévalo y aseguró que incluso fueron a amenazarlo a su casa para que entregara el poder al socialdemócrata, ganador en la segunda vuelta de agosto.

"Dijeron que no iban a haber elecciones y que yo me iba a dar golpe de Estado y hubo elecciones. La comunidad internacional se nos vino encima oyendo cantos de sirena ( ) no se le puede dar golpe de Estado a alguien que no esté en ejercicio del poder ( ) después, un plan para asesinarlo (a Arévalo) no había plan para asesinarlo ni plan para golpe de Estado", señaló.

Giammattei descartó también que se produzca cualquier incidente que impida a Arévalo tomar posesión del cargo el domingo y dijo que, desde el punto de vista legal, "no hay ninguna posibilidad" de que no pueda asumir como nuevo presidente

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó la victoria de Arévalo, aunque la Fiscalía trató en los últimos meses de revocar el resultado e incluso de ilegalizar al Movimiento Semilla, que asegura cometió el delito de lavado de dinero u otros activos, porque pagó por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el cuestionado Rafael Curruchiche, detalló que, tras una investigación, se hallaron irregularidades, fundamentalmente con respecto a los informes detallados de ingresos y egresos de Semilla, así como de recibos que quedaron sin identificar.

Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Mercosur respaldaron a Arévalo, que siempre denunció las acusaciones como parte de un intento de "golpe de Estado" en su contra para impedir su asunción.

El presidente electo y su futura vicepresidenta, Karin Herrera, presentaron ayer a los integrantes del gabinete con el que encararán el inicio de su gestión, a partir del domingo. (Télam)